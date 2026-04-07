Trump’ın ikinci döneminin henüz başında olmalarına rağmen Kongre’deki 50’den fazla Demokrat üye, başkanı 'dengesiz' olarak nitelendirerek anayasanın 25. Maddesi'ni ve 'Azil' sürecini başlatmak için harekete geçti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ültimatomu ve sosyal medyadaki paylaşımlarından sonra Kongre’deki Demokrat üyeler Trump’ın ikinci döneminin henüz başında olmalarına rağmen, başkanı koltuğundan indirmek için azil sürecini ve anayasanın "25. Maddesi"ni tartışmaya açtı.

Temsilciler Meclisi'nde 50'den fazla Demokrat ve Senato'da iki Demokrat, Trump'ın İran hakkındaki paylaşımı nedeniyle azledilmesini veya 25. Değişiklik yoluyla görevden alınmasını talep etti.

TRUMP'IN GÖREVİNE İKİ YÖNTEMLE SON VERİLEBİLİR.

Bunların ilki Amerikan Anayasası'nın 25. Maddesinin uygulanmasıyla Trump'ın görevden alınması. Ya da Trump'ın görevden azledilmesi.

50’den fazla milletvekili, Trump’ın "dengesiz bir deli" olduğunu öne sürerek acil müdahale çağrısı yaptı.

"25. MADDEYİ YÜRÜRLÜĞE KOYUN: BU ADAM DURDURULMALI!"

Temsilciler Meclisi’nin İran asıllı üyesi Yassamin Ansari ve Ilhan Omar gibi isimler, Trump’ın "Cehennem" ve "İmha" tehditlerinin dünya ülkerimi tehlikeye attığını savundu. Yapılan açıklamalarda, "Bu kabul edilemez. 25. maddeyi yürürlüğe koyun. Bu dengesiz adamın görevden alınması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

ANAYASA'NIN 25. MADDESİ İLE BAŞKAN NASIL GÖREVDEN ALINIR?

1967 yılında, Başkan John F. Kennedy suikastının ardından anayasaya eklenen ABD Anayasası'nın 25. Maddesinin dördüncü bölümünde, başkanın görevini yürütemediği ancak kendi isteğiyle de görevinden ayrılmadığı durumlar ele alınıyor.

Söz konusu madde sayesinde Başkan Yardımcısı ve Kongre'nin çoğunluğuna, görevini yapamayacak durumdaki başkanı görevden alma yetkisi de tanınmakta.

SÜREÇ ADIM ADIM ŞÖYLE İŞLİYOR:

Başkan Yardımcısı JD Vance ve kabine üyelerinin çoğunluğu, Başkan’ın "görevinin yetki ve sorumluluklarını yerine getiremediğini" Kongre’ye bildirir.

Bildiri yapıldığı anda Başkan Yardımcısı, "Başkan Vekili" olarak göreve başlar.

Başkan, "İyiyim, görevimin başındayım" diyerek itiraz edebilir.

Eğer Başkan Yardımcısı ve Kabine 4 gün içinde itirazı reddederse, konu Kongre’ye taşınır. Temsilciler Meclisi ve Senato’nun üçte iki çoğunluğu onay verirse, Başkan kalıcı olarak görevden alınır.

Washington kulislerinde bir azil oylamasının zorlanması veya Kabine’ye baskı yapılması için gizli koordinasyon toplantıları yapılsa da hali hazırda resmi bir hamle yok.

TRUMP’IN NEDEN DOKUNULMAZ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR?

Başkan Yardımcısı JD Vance Başta olmak üzere kabine üyeleri Trump’ın en sadık destekçilerinden oluşuyor.

Öte yandan Kongre’nin üçte iki çoğunluğunun bir Cumhuriyetçi başkanı görevden alması da siyasi bir intihar olarak görülmekte.

