Türkiye Gazetesi
Bayern Münih, Real Madrid'den avantajı aldı! Arda Güler...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Real Madrid, Alman panzeri Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu ve rövanş öncesi avantajı Bavyera ekibine kaptırdı.
Kaydet
Spor 50 dk önce
İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Bayern Münih ile sahasında karşı karşıya geldi.
BAYERN AVANTAJI CEBİNE KOYDU
Bernabeu'da oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Bayern Münih, Real Madrid karşısında avantajı aldı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Luis Diaz ve 46. dakikada Harry Kane kaydetti. Eflatun beyazlıların tek golü ise 74. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.
ARDA GÜLER 71 DAKİKA SAHADAYDI
Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, müsabakanın 71. dakikasında yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
RÖVANŞ 15 NİSAN'DA
Bayern Münih, bu skorla 15 Nisan Çarşamba günü Almanya'da oynanacak rövanş öncesi avantajın sahibi oldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR