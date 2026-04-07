Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgedeki savaşlara rağmen enerji arz güvenliğinde şu an için herhangi bir sorun yaşanmadığını, sürecin kontrol altında olduğunu açıkladı. Bayraktar ayrıca Türk Akım hattının güvenliğinin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını belirtirken, cuma günü Somali’ye kritik temaslar için ziyaret gerçekleştireceklerini duyurdu.

Emrah Özcan / ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgedeki savaşları işaret ederek enerji arz güvenliğinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, “Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Süreç şu an kontrolümüz altında. Şimdilik bir sorun yok” dedi.

“CUMA GÜNÜ SOMALİ’YE GİDECEĞİZ”

Kabine toplantısını sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Bayraktar, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Karadeniz’de gemilere yapılan saldırılar ve Türk Akım Doğal Gaz Hattı’na yönelik saldırılar ile ilgili konuştu. Macaristanlı mevkidaşı ile görüştüğünü söyleyen Bayraktar, “Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin sağlanması konusunu ele aldık. Hattın Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli” değerlendirmesini yaptı. Bayraktar, Cuma günü Somali’ye gideceklerini ve önemli temaslarda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

