Ukrayna ile süren savaşın gölgesinde açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya diplomasi ve diyalog için açık kapı bıraktı. Rus lider "Avrupa isterse tekrar Rusya ile diyalog başlatabilir" açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda, uluslararası haber ajanslarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Ukrayna ile devam eden çatışmada son durum başta olmak üzere batılı ülkeler ile yaşadıkları gerilime ilişkin soruları yanıtlayan Putin, özellikle Kiev yönetimini güçlü bir şekilde desteklemeye devam eden Avrupa ülkelerine mesaj verdi.

Putin'den Avrupa'ya yeşil ışık! Diyalog ve diplomasi için açık kapı bırakıldı

"MÜZAKERE TARAFININ GÜVENİLİR KİŞİLER OLMASI GEREKİYOR"

Avrupa ile her zaman diyaloga açık olduklarını yineleyen Putin, "Şunu tekrar vurgulamak istiyorum, diyalogdan vazgeçmedik. Eğer onlar Rusya ile tekrar diyalog başlatmak istiyorlarsa buyursun yapsınlar. Avrupa'da bunu kim ister bunu bilemem. Rusya'nın bazı dayatmalarda bulunduğu ve müzakere tarafının kim olacağına ilişkin bazı iddialar duydum. Biz hiçbir dayatmada bulunmuyoruz, sadece bu sorumluluğu kimin alacağını merak ediyoruz. Tekrarlamakta fayda var, müzakere tarafının güvenilir kişiler olması gerekiyor" dedi.

Öte yandan Ukrayna'daki çözümde Avrupa ülkelerinin konumuna da dikkat çeken Putin, "AB ülkeleri, Ukrayna meselesinin çözümüne yardım edebilir. Ancak bunu silah tedarikiyle değil, Kiev'i uzlaşmaya ikna etmeye yönelik çabalarla yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca Ukrayna'nın AB'ye üyeliğine karşı çıkmadıklarını ancak AB'nin askeri bir ittifaka dönüşme çabalarının bulunduğunu savundu.

Putin'den Avrupa'ya yeşil ışık! Diyalog ve diplomasi için açık kapı bırakıldı

"RUS ORDUSU 2 BİN 400 KİLOMETREKARELİK BİR ALANI KONTROL ALTINDA TUTUYOR"

Putin, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda kontrol altında tuttuğu bölgelere de değindi. Rus ordusunun 2 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kontrol altında tuttuğunu savunan Putin, "Yanılmamak için kontrol altında tuttuğumuz yerleşim yerlerine ilişkin bilgi veremiyorum. Ancak Rus ordusu 2 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kontrol altında tutuyor ve ilerleme devam ediyor. Şuan Luhansk'ın tamamını, Donetsk'in yüzde 85'inden fazlasını ve Zaporijya'nın yüzde 80'i kontrolümüz altında bulunuyor" şeklinde konuştu.

Putin'den Avrupa'ya yeşil ışık! Diyalog ve diplomasi için açık kapı bırakıldı

"OREŞNİK FÜZESİNİ MUHAREBE ALANINA FIRLATMADIK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna topraklarına fırlattığı "Oreşnik" hipersonik balistik füzesinin dünya gündeminde ses getirmesine de değindi. Oreşnik füzesinin muharebe alanına fırlatılmadığını söyleyen Putin, "Benzer sistemleri denedik ama Oreşnik'i muharebe alanına fırlatmadık" dedi.

Füzenin savaşta zarar görmüş atıl bir alana fırlatıldığını ve etkilerini kontrol ettiklerini belirten Putin, "Oreşnik füzesi ile yapılan test sonuçlarının gözlemlenebileceği bir yere fırlatıldı. Ardından insansız hava araçlarımızla (İHA) orada incelemelerde bulunduk. Herşeyi milimetrik hesapladık. Bu, Oreşnik füzesinin kırsal ve kent alanlarında kullanımıyla ilgili kararlarımız için önemliydi" diye konuştu.

"FİRAR EDEN UKRAYNALI SAYISI 60 BİNİ GEÇTİ"

Ukrayna'nın Rusya ile savaşta ağır kayıplar verdiğini savunan Putin, "Ukrayna'da zorla yapılan seferberlik kapsamında ayda yaklaşık 15-16 bin kişi toplanıyor. İnsanları köpekleri toplar gibi sokaklardan topluyorlar. Ukrayna'da yeni yıldan sonra her ay yaklaşık 20 bin kişi firar ediyor. Yılbaşından beri firar edenlerin sayısı 60 bini aştı" bilgilerini verdi.

"UKRAYNA, KABUL EDERSE ÇATIŞMA BİTER"

Ukrayna ile savaşın ne zaman biteceğine dair gelen sorulara da cevap veren Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage'de gerçekleştirdikleri zirveyi hatırlattı. Söz konusu zirvede Ukrayna'da toprak sorununun çözümü için formülün geliştirildiğini hatırlatan Putin, bu temelde uzlaşıya hazır olduklarını vurgulayarak, "Ukrayna ile barışçıl yollarla sorunun çözümüne hazırız. Bu temel de Donald Trump ile üzerinde konuştuğumuz temeller üzerinedir. O dönem Rusya'nın verebileceği tavizler sorulmuştu. Rusya, Anchorage görüşmesinde bu tavizleri kabul etti. Bu çatışma kısa sürede doğal bir sonuca ulaşacaktır" şeklinde konuştu.

Putin, Ukrayna ile muhtemel barışın sağlanmasının tarihi bir öneme sahip olacağını da ekleyerek, "Abartısız söylüyorum, bu anlaşma Rusya ve Ukrayna açısından tarihi bir öneme sahip olacaktır" ifadelerini kullandı.

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"ERMENİSTAN'DA AB'YE KATILIM İÇİN REFERENDUM YAPILSIN"

Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a bir mesaj göndederek, Ermeni liderin son dönemde batıya ve Avrupa'ya döndüğünü, Avrasya Ekonomik Birliği'nden ise giderek uzaklaştığını söyledi. Putin, Paşinyan'ın yakın zamanda Ermenistan'ın AB'ye katılmasına yönelik referandum yapılabileceğine ilişkin sözlerini hatırlatarak, "Düşünüldüğünde tek isteğimiz bu olur. Bu mümkün olan en kısa sürede yapılmalı" dedi.

Ermenistan ile aralarında yaşanan gerilime karşı Azerbaycan ile ilişkilerinin daha da iyiye gittiğini vurgulayan Putin, "Rusya ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri çok iyi buluyorum. Azerbaycan ile hem ekonomik hem de siyasi olarak her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Birkaç yıl önce stratejik iş birliği anlaşması imzaladık. İlişkiler bu şekilde gelişiyor" dedi.

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