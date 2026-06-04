İngiliz istihbaratı, Rusya'daki aktif inşaat alanlarında tek tip takım elbiseyle ve valizleriyle kameralara yakalanan, pasaportlarına el konularak kölelik düzeninde çalıştırılan yüzlerce Kuzey Koreli işçinin arkasındaki gizli askeri sevkiyat maskesini deşifre etti.

Ukrayna cephesinde kayıplar arttıkça Rusya sokaklarında ve şantiyelerinde akılalmaz görüntüler ortaya çıkmaya başlıyor.

ŞANTİYEDE TAKIM ELBİSELİ "İŞÇİLER"

İngiliz basınına yansıyan görüntülere göre, Rusya'da aktif bir inşaat alanında, tek tip koyu renk takım elbise ve beyaz gömlek giymiş gizemli bir Kuzey Koreli grup kayda geçti.

Pyongyang’dan yeni indikleri anlaşılan ve "inşaat işçisi" oldukları iddia edilen onlarca Kuzey Koreli erkeğin, resmi kıyafetlerle bir şantiye çukurunun önünden valizlerini taşıyarak sessizce ilerlediği görülüyor.

Kremlin yanlısı Ostashko kanalı, gizemli grup hakkında, "Asla konuşmuyorlar; son derece itaatkar, sakin ve hedef odaklı bir şekilde, kesinlikle aynı amaç için tek bir grup olarak yürüyorlar" şeklinde tasvir etti.

Rusya şantiyelerindeki takım elbiseli Kuzey Koreli köleler ifşa oldu!

RUS ERKEKLERİ CEPHEYE, KUZEY KORELİLER ŞANTİYEYE

Kuzey Kore uzmanı Yeji Kim, "Kuzey Koreli işçiler Rusya için daha ucuz bir seçenek oldukları için orada değiller. Onlar, Rus erkeklerinin toplu halde cepheye gönderilip ölmesi nedeniyle piyasada oluşan ve başka hiçbir seçeneğin kalmadığı o devasa boşluğu dolduruyorlar." şeklinde görüş bildirdi. Ancak iddialara göre Rusya'ya "can simidi" olarak gönderilen insanların hayatı tam bir kölelik düzenine dayanıyor.

Pasaportlarına el konulan, hareketleri kısıtlanan ve aralarına sızdırılan Pyongyang casusları tarafından 24 saat gözetlenen işçiler, kazandıkları paranın neredeyse tamamını Kuzey Kore hükümetine veriyor.

İşçilerin ellerine ise ayda sadece 7,50 sterlin (yaklaşık 10 dolar) gibi bir harçlık geçtiği tespit edildi.

Rusya şantiyelerindeki takım elbiseli Kuzey Koreli köleler ifşa oldu!

CEPHE HATTINDA ASKERİ TRAFİK

İngiliz istihbarat kaynakları gizemli "işçi" dalgasının aslında yeni bir askeri sevkiyatın maskesi olabileceğinden şüpheleniyor. Kuzey Kore sınırına yakın olan Rusya'nın Pasifik kıyısındaki Vladivostok limanından batıya doğru olağanüstü bir hava trafiği tespit edildi.

Tam 10 adet An-148 askeri nakliye uçağı ve 11 adet Il-76MD ağır askeri kargo uçağının Vladivostok'tan havalanarak Ukrayna cephesine doğru uçtuğu rapor edildi. Güney Kore istihbaratına göre, şu ana kadar Ukrayna savaşında ölen Kuzey Koreli asker sayısı 2 bin ila 3 bin arasındayken, uçak filosu cepheye yeni asker ve gizli teçhizat taşıdı.

Rusya şantiyelerindeki takım elbiseli Kuzey Koreli köleler ifşa oldu!

'DIŞ DÜNYA DÜŞMANIMIZ' TALİMATI

BBC’nin edindiği bilgilere göre, Rusya’nın Ukrayna’daki işgali sırasında, binlerce Kuzey Koreli ağır koşullar altında çalıştırılmak üzere ülkesinden uzak şantiyelere gönderiliyor.

Pasaportlarına el konulan işçiler, 18 saatlik mesailerle donmuş alanlarda çalışıyor ve sürekli gözetim altında tutuluyor.

Rusya’nın Uzak Doğu’suna inen Jin, havaalanından şantiyeye kadar başından ayrılmayan bir Kuzey Koreli güvenlik görevlisiyle taşındı.

Daha ilk dakikada kulağına şu sözler fısıldandı:

"Dış dünya bizim düşmanımızdır."

Ardından yüksek apartman bloklarını gece gündüz inşa etme emri geldi.

Rusya şantiyelerindeki takım elbiseli Kuzey Koreli köleler ifşa oldu!

YILDA SADECE İKİ GÜN ÖZGÜRLÜK

BBC’nin görüştüğü altı işçi, sabah 06.00’da başlayıp ertesi gün 02.00’ye kadar süren ağır iş temposunu ve yılda yalnızca iki gün izin yapabildiklerini anlattı.

Soğuk beton zeminlerde, böceklerle dolu konteynerlerde kalan işçiler, sabah 06.00’dan ertesi sabah 02.00’ye kadar çalıştırılıyor. Yılda yalnızca iki gün izin yapabiliyorlar. Kaçmaya yeltenenler, battaniyelerin altına kendi yokluklarını gizleyip gecenin karanlığında şantiyeden sıvışmak zorunda kalıyor.

KAÇIŞLAR ZORLAŞIYOR

Ayda bir kez dışarı çıkabilen işçilerin bu hakkı artık neredeyse tamamen kaldırıldı. 2023’ten bu yana, yanlarında beş kişilik gruplar olmadan adım atmaları yasak. Sıkı gözetim, kaçış girişimlerini yarı yarıya azalttı.

Geçen yıl 10 binden fazla Kuzey Koreli Rusya’ya gitti. Bu yıl hedef, 50 bini aşmak. Büyük inşaat projelerinin yanı sıra giyim fabrikaları ve bilişim merkezlerinde de çalıştırılan işçiler, BM’nin 2019’da getirdiği yasaklara rağmen Rusya’nın dört bir yanına dağıtılıyor.

KURSK'A 5 BİN KİŞİLİK GÖNDERİ

Savaşta el değiştirip yeniden Rusya’nın eline geçen Kursk bölgesinin yeniden inşasında 5 bin Kuzey Koreli görev alacak. Önümüzdeki dönemde işgali altındaki Ukrayna topraklarında da çalıştırılmaları bekleniyor.

HAYATLA ÖLÜM ARASINDA MESAİLER

Kaçan işçiler, şantiyelerde geceleri ışıklar kapatılarak çok az güvenlik önlemiyle çalıştırıldıklarını, böceklerin sardığı kirli konteynerlerde ya da bitmemiş binalarda uyuduklarını aktardı. Nam adlı işçi, şantiyede dört metre düşerek yüzünün parçalandığını ancak hastaneye gönderilmediğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası