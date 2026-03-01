Güney Kore Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA), Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere yaklaşık 33 bin konteyner silah ve mühimmat gönderdiğini açıkladı. Sevkiyatlarda topçu sistemleri, roketatarlar ve balistik füzelerin de yer aldığı belirtildi. Öte yandan istihbarat raporunda, askeri iş birliğine rağmen Pyongyang yönetiminin savunma teknolojileri konusunda beklediği kazanımı elde edemediği vurgulandı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA), Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri iş birliğine dair çarpıcı veriler paylaştı.

33 BİN KONTEYNER ASKERİ MALZEME GÖNDERDİ

DIA’nın ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Kang Dae-sik'e sunduğu rapora göre; Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için silah ve mühimmat dahil yaklaşık 33 bin konteyner askeri malzeme gönderdiği bildirildi.

Pyongyang yönetiminin, Moskova’ya gönderdiği askeri malzemeler arasında 170 mm kundağı motorlu topçu bataryaları ile 240 mm çok namlulu roketatarlar dahil 220 adet topçu sisteminin bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 122 mm ve 152 mm top mermileri, tanksavar füzeleri, kısa menzilli balistik füzeler ve tanksavar roketleri dahil başka silahlar da gönderdiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

"KUZEY KORE’NİN BEKLENTİLERİ KARŞILANMADI"

Buna rağmen Kuzey Kore’nin Rusya ile yaptığı iş birliğinden yeterince fayda sağlayamadığı belirtilen raporda, "Savunma teknolojileri ve ileri sanayi iş birliklerinin Kuzey Kore'nin beklentilerini karşılamadığına dair işaretler bulunmaktadır." tespitine yer verildi.

KUZEY KORE VE RUSYA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2024 yılının Haziran ayında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelerek 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması' imzalamıştı. İki ülke anlaşma sonrasında karşılıklı iş birliğini geliştirirken, Kuzey Kore Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa destek olmak amacıyla Rusya’ya yaklaşık 15 bin asker göndermişti. Ayrıca, Kuzey Kore’nin Rusya'ya yüklü miktarda silah sevkiyatı yaptığı ortaya çıkmıştı.

GÖNDERİLEN ASKERİ MALZEME MİKTARI 28 BİN KONTEYNER OLARAK AÇIKLANMIŞTI

DIA’dan geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Rusya’ya gönderdiği askeri malzemelerin toplam miktarının yaklaşık 28 bin konteyner olduğu aktarılmıştı. Bunların arasında 12 milyondan fazla 152 mm'lik top mermisinin bulunduğu belirtilmişti.

