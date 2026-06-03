Avrupa Birliği (AB), Rusya tarafından uygulanan ekonomik kısıtlamalar karşısında zor günler geçiren Ermenistan’ı korumak ve kendi pazarına entegre etmek için kolları sıvadı.

Ermeni medyasının Brüksel kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Moskova'nın ekonomik baskılarına karşı AB, Erivan yönetimine destek paketi sunacak.

ERMEN ÜRÜNLERİNE AVRUPA KAPILARI SONUNA KADAR AÇILIYOR

İddialara göre Avrupa Birliği, Ermenistan ekonomisini stabilize etmek amacıyla "Otonom Ticaret Önlemleri" mekanizmasını devreye sokmaya hazırlanıyor. Özel ticaret rejimi kapsamında, belirlenen belirli Ermen menşeili ürünlerin Avrupa pazarına hiçbir gümrük vergisi ve kota kısıtlamasına tabi tutulmadan girmesine izin verilecek.

MALİ YARDIM MASADA, MİKTAR HENÜZ NETLEŞMEDİ

Görüşmede ticari kolaylıkların yanı sıra Erivan'a yönelik doğrudan bir mali destek paketi de masaya yatırılacak.

AB'nin Ermenistan'a ciddi bir mali yardım sağlamaya hazırlandığı belirtilirken, finansal desteğin kesin miktarı üzerindeki çalışmaların sürdüğü ve net tutarın henüz belirlenmediği aktarıldı.

ERİVAN'DA SEÇİM ÖNCESİ RUSYA GERİLİMİ

Ermenistan 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerine hazırlanırken Avrupa Birliği ile Erivan arasındaki yakınlaşmaya karşı çıkan Rusya, diplomatik ve ekonomik hamlelerle bir süredir gergin olan ikili ilişkileri kriz noktasına taşıdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üye ülkeler Erivan'ı "en kısa sürede" AB'ye üyelik emellerini referanduma taşımaya çağırdı.

Avrupa Birliği ise Rusya'yı Ermenistan'daki seçimlere müdahale etmekle suçladı.

AB Sözcüsü Anouar El Anouni, Rusya'nın Ermenistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

ASTANA ZİRVESİNDE İPLER KOPTU

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) zirvesinde Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan ortak bir bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın AB üyeliği için attığı adımların AEB'nin ekonomik güvenliğine risk oluşturduğunu söyledi.

Dört ülkenin liderleri Ermenistan'ı "en kısa sürede" AEB'de kalmak ya da AB'ye üye olmak için bir referandum yapmaya çağırdı.

Zirvenin ardından açıklama yapan Putin, Ermenistan'ın AB'yi seçmesi durumunda AEB'nin ayrıcalıklarından faydalanamayacağını söyledi.

Putin, Erivan'ın hamlesini "Ukrayna'nın geçmişine" benzeterek "Ukrayna'daki kriz bir zamanlar bu ülkenin AB'ye katılım girişimleriyle başlamıştı. Biz buna karşı değildik ancak süreç darbe ve çatışmaya evrildi" dedi.

Büyükelçiyi geri çağırdı, ekonomik yaptırımlar artırıldı

Bu açıklamaların ardından 30 Mayıs'ta Moskova, Ermenistan Büyükelçisi Sergei Kopyrkin'i "istişareler için" Moskova'ya geri çağırdığını duyurdu.

Açıklamada "Kopyrkin, Ermenistan yönetiminin Avrupa Birliği'ne yakınlaşmak için attığı ve Avrasya Ekonomik Birliği içindeki işbirliğine zarar veren adımlarla ilgili istişareler için Moskova'ya çağrıldı" ifadelerine yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası