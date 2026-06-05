Japon teknoloji devi Hitachi Energy, Kocaeli Dilovası’nda 70 milyon dolarlık yatırımla kurduğu yeni Güç Transformatörleri Fabrikası ve Servis Merkezi’ni devreye aldı. Türkiye’nin üretim kapasitesini yüzde 70 artıracak tesis, 50’den fazla ülkeye ihracat yaparak ülkeyi enerji teknolojilerinde bölgesel üretim ve servis üssüne dönüştürmeyi hedefliyor.

ÖMER TEMÜR- Japon teknoloji ve enerji devi Hitachi Energy, Kocaeli Dilovası’nda 70 milyon dolar yatırımla inşa ettiği yeni Güç Transformatörleri Fabrikası ve Servis Merkezini hizmete açtı. Tesis, Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandırmanın yanı sıra ülkeyi Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde üretim, ihracat ve servis üssü hâline getirecek. Servis merkezinde ise teknik danışmanlıktan kuruluma, modernizasyondan ekipman ömrünü uzatmaya kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulacak.

Açılışta konuşan Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Masami Tamura, yatırımın Türkiye’nin bölgesel altyapısındaki rolüne dikkati çekti.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırırken iletim altyapısını da başarıyla güçlendirdiğini belirten Tamura, “Dilovası’ndaki bu hamle, sadece ileri teknolojinin ülkeye kazandırılması açısından değil; mühendislik birikiminin paylaşılması, yerel istihdamın desteklenmesi ve Türkiye’nin bölgesel bir üretim üssü olarak konumlanması açısından da büyük değer taşıyor” dedi.

Hitachi Energy Avrupa Bölge Başkanı Maxine Ghavi ise tesisin Avrupa sanayi altyapısı için taşıdığı kritik önemi vurguladı. Küresel elektrik talebinin hızla arttığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Ghavi, “Dilovası gibi donanımlı tesisler, kıta genelinde şebeke genişlemesini ve elektrifikasyonu mümkün kılan zincirin hayati bir parçası. Güvenli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için bu üretim kapasitesine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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Hitachi Energy Türkiye Genel Müdürü Yasemin Öztekin de “Bu merkez, Türkiye’ye duyduğumuz sarsılmaz güvenin ve ülkenin enerji hedeflerine katkı sağlama kararlılığımızın net bir göstergesi. Yeni tesisimizle hem müşterilerimize çok daha hızlı hizmet sunacağız hem de Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim ve nitelikli istihdam vizyonunu destekleyeceğiz” diye konuştu.

Dilovası tesisi; kamu kurumlarından veri merkezlerine, yenilenebilir enerji projelerinden ulaşım altyapılarına kadar güç transformatörleri üretecek. Hitachi Energy bu yatırımla Türkiye’deki üretim kapasitesini yüzde 70 oranında artırırken, fabrikadan çıkan ürünlerin yüzde 50’si dünyanın 50’den fazla ülkesine ihraç edilecek.

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