1 Temmuz itibarıyla “DOA” logolu ürünlerde 1 TL depozito uygulaması devreye giriyor. Yeni sistemle birlikte ambalajların geri dönüşüme kazandırılması hedeflenirken, tüketiciler iade ettikleri ürünler karşılığında depozito bedelini geri alabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)” uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla devreye gireceğini açıkladı. Yeni sistemle birlikte üzerinde “DOA” logosu bulunan içecek ambalajları için tüketiciler 1 lira depozito ödeyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi ile yıllık 30 milyar lira tasarruf sağlanacağını, 25 milyar ambalajın geri toplanmasının hedeflendiğini açıkladı. Kurum ayrıca sistemin 81 il ve 973 ilçede kurulacak makineler ve depozito iade noktalarıyla yaygın şekilde uygulanacağını belirtti.

DOA sistemi başlıyor! 1 TL depozito dönemi resmen geliyor

Sistem kapsamında plastik, cam ve alüminyum ambalajlar iade edildiğinde ödenen depozito bedeli geri alınabilecek. Uygulamanın geri dönüşümü artırması ve çevre kirliliğini azaltması hedefleniyor.

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