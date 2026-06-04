TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankaların işbirliğiyle yürütülen Nefes Kredisi’nde yeni dönem başvuruları 8 Haziran 2026 itibariyle başlıyor. KOBİ’lere yönelik pakette kredi vadesi 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere 48 aya kadar çıkıyor. Faiz oranı ise vadeye göre yüzde 34 ile yüzde 36 arasında değişiyor.

KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nde yeni dönem başvuruları 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Kredi, TOBB’a bağlı Oda ve Borsa üyesi işletmelere yönelik olacak.

TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 8 Haziran 2026 tarihinden itibaren alınacak. İşletmeler, belirlenen bankaların şubeleri üzerinden krediye başvuru yapabilecek.

TOBB NEFES KREDİSİ’NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOBB’a bağlı tüm Oda ve Borsa üyesi işletmeler, Nefes Kredisi’nden yararlanmak için başvuru yapabilecek.

TOBB NEFES KREDİSİ KREDİ LİMİTİ NE KADAR?

Bir firma en fazla 3 milyon TL kredi kullanabilecek. Program kapsamında ilk etapta 25 milyar TL’lik kaynak kullanıma açılırken, toplam hacmin 100 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor.

Nefes Kredisi’nde yeni dönem! Başvurular başlıyor, vade 48 aya çıktı

TOBB NEFES KREDİSİ VADE SÜRESİ NE KADAR?

Krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami 48 ay vadeyle kullandırılacak.

TOBB NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?

24 aya kadar vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.

TOBB NEFES KREDİSİ HANGİ BANKALARDAN KULLANILACAK?

Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri üzerinden başvuru yapılabilecek.

2025 yılında uygulanan programda 61 bin firma destekten yararlanmış ve toplam 81 milyar TL’lik kredi hacmine ulaşılmıştı.

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