Süper Lig'de Fenerbahçe'ye tek golle mağlup oldukları maçta penaltıya sebebiyet veren Emmanuel Agbadou, maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'lık oldu.

Fenerbahçe derbisi sonrası verilen penaltı için, "Hakemin VAR'a bakmaması imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum" diye konuşan Beşiktaş'ın stoperi Agbadou PFDK'ya sevk edildi.

"OLMAYAN BİR ŞEYİ İCAT ETMEYE GEREK YOK"

Dorgeles Nene ile arasında pozisyon hakkında konuşan Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil." demişti.

PENALTI YAPTIRMIŞTI

Kadıköy'de müsabakanın 90+7. dakikasında Agbadou'nun Dorgeles Nene’ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Yasin Kol penaltı noktasını göstermişti.

