Beşiktaşlı savunmacı Emmanuel Agbadou, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

"PENALTIYLA ALAKASI YOK"

Dorgeles Nene ile arasında pozisyon hakkında konuşan Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız!" dedi.

"BU LİGİN İYİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Penaltı kararının Türk futboluna zarar verdiğini söyleyen 28 yaşındaki stoper, "Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil." diye konuştu.

