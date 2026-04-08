T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ 2025/23438 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:54*
|Muhammen Kıymeti
TL
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.225.659,00
|1
|Taşıt
34DVS828 plakalı, 2021 model, toyota marka, toyota kamyonet/e proace cıty 1.5 d dream tipli, yarefyhzrgj951606 şasi no'lu, yakıt tipi dizel vites tipi otomatik, rengi gri, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar mevcut değildir. Boya aksamında yapılan incelemede; aracın boya aksamı genellikle iyi durumda olup, ön sağ tampon üzerinde 5 cm çizik olduğu ön tampon sol alt kenarının hafif sürtme olduğu görülmüştür. Aracın camları ve aynaları hasarsız olup iyi durumdadır. Aracın cam tavanlı olduğu görülmüştür. motor ve mekanik aksamında yapılan incelemede; aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında uzun süre yatmaktan dolayı kirlenme tespit edilmiş motor yıkaması gerekeceği anlaşılmıştır. aracın otomatik vitesli olduğu, sürüş imkanı olmadığı için şanzıman durumu tespiti yapılamamıştır. araç iç aksamında yapılan incelemede; aracın kapılarının açıldığı, araç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı koltuklarda ve döşemelerde kirlenmelerin olduğu iç yıkama yapılması gerekeceği anlaşılmıştır. araç lastikleri %50aşıntılı, kış tipi olduğu görülmüştür. Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Özemniyet Yediemin Otoparkı Aydınlı Mahallesi, Aydınlık Caddesi No: 55 Tuzla/İSTANBUL Adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:31
03/04/2026 (İİK m.114/4)