Polislerin yıllardır şikâyetçi olduğu “çok çalışanla az çalışan arasındaki adaletsizlik” son buluyor. Yeni kanunla birlikte, ayda 300 saat çalışan polis ile mesai yapmayan arasındaki ücret farkı netleşecek.

GAMZE ERDOĞAN - İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında güncellenmesi planlanan Polis Meslek Kanunu’nun önemli maddelerinden biri olan mesai düzenlemesinin ayrıntılarına ulaştık. Edinilen bilgilere göre yeni düzenlemede sabit ücretten ziyade belirtilen çalışma saatinin üstünde mesai yapan personele saat başı ödeme yapılması öngörülüyor. Mevcut olarak Emniyet Teşkilatı personeline “fazla çalışma ücreti” adı altında ödenen aylık 6 bin 686 TL’lik ödeme, mesai ücreti olarak değil görevin niteliği, işin zorluğu ve önemi doğrultusunda her ay sabit olarak yapılıyor. Dolayısıyla, 657 sayılı Kanun’un 178. maddesinde düzenlenen ve günlük mesai saatleri dışındaki faaliyetlerin bedelinden farklı olarak bu ödeme, fazla çalışmanın karşılığı değil bir “risk tazminatı” olarak görülüyor.

Polis fazla mesaiyi yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor

‘SAAT BAŞI’ ÖDEME PLANI

Polislere verilmesi planlanan ve üst sınırı 17 bin TL olan mesai ödemesi haftalık 40, aylık 160 saat çalışma sonrası saat başı şeklinde ödenecek. Yani haftalık 40 saat mesai yapan bir polis için ek görev ödemesi yaptığı mesai saatine göre hesaplanacak. Polislerin en çok şikâyetçi olduğu konulardan biri, az mesai ile fazla mesai yapan personelin arasında bir fark olmaması. 160 saat çalışan polis ile 300 saat çalışan, hatta hiç mesai yapmayan polis aynı maaşı alıyor. Yeni uygulamayla birlikte mesai yapan ek ücret alırken, mesai yapmayan personele ödeme yapılmayacak. Öte yandan, 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayalı mesai düzenine geçilmesi hâlinde de polisler haftada 42 ile 45 saat arasında çalışmış olacak.

ŞARTLAR İYİLEŞTİRİLECEK

Kamu tasarruf tedbirleri ve bütçe dengeleri sebebiyle maaşlarda herhangi bir artışın olmayacağı da belirtilenler arasında. Gazetemizin daha önce de gündeme getirdiği gibi yapılması planlanan değişiklikler yalnızca mesai sistemiyle sınırlı kalmayacak. Polislik mesleğinin statüsünü ve özlük haklarını daha güçlü bir yasal zemine oturtacak kapsamlı bir çerçevenin hazırlandığı ifade ediliyor. Düzensiz çalışma saatlerinin önüne geçilmesi ve dinlenme hakkının korunması amacıyla vardiya sisteminin daha planlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gündemde.



