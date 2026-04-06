Yeni dizi Delikanlı’nın çekim mekanları, yayınlanan sahnelerde yer alan sokaklar ve mahalleler dikkat çekti. İstanbul’un tarihi semtlerinde geçen sahneler, dizinin atmosferini güçlendirirken çekim yerleri de araştırılmaya başladı.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Delikanlı dizisi, sadece hikayesi ve oyuncu kadrosuyla değil, çekim mekanlarıyla da gündeme geldi. Özellikle fragman ve ilk bölümde görülen sokaklar, mahalleler ve yapılar izleyiciler tarafından merak ediliyor.

DELİKANLI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Delikanlı dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Yapımda hem tarihi dokunun hem de modern şehir yaşamının bir arada sunulduğu farklı bölgeler tercih edildi.

Dizideki eski evler, dar sokakların görüldüğü mahallede çekimlerin Balat, Fener, Hasköy ve Ayvansaray gibi semtlerde çekildiği öne sürüldü. Tarihi yapılarıyla ve mahalle kültürüyle tanınan bu bölgeler, dizide anlatılan hikayenin doğal bir parçası haline geliyor. Öte yandan Dolapdere, Tarlabaşı civarında da çekimlerin yapıldığı düşünülüyor.

DELİKANLI DİZİSİ HANGİ MAHALLEDE ÇEKİLİYOR?

Delikanlı dizisinde özellikle mahalle kültürünü yansıtan sahneler için Balat, Fener ve Dolapdere çevresinin kullanıldığı tahmin ediliyor. Eski evler, dar sokaklar ve eski mahalle yapısı, ana karakter Yusuf’un büyüdüğü çevreyi aktarıyor. Öte yandan dizide yeraltı dünyasını konu alan sahnelerde ise Beyoğlu ve Karaköy'den mekanlar tercih edildiği görüldü.

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU

Delikanlı dizisi, İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf’un hayat mücadelesini merkezine alıyor. Ailesine bağlı, adalet duygusu güçlü bir genç olan Yusuf, Hazan’la sade bir hayat kurma hayali kurarken, yaşadığı olaylar onu yeraltı dünyasının ve güç mücadelelerinin içine sürüklüyor. Geçmişten gelen sırlar, intikam arzusu ve sınıf çatışmaları arasında sıkışan Yusuf’un hikayesi, aşk ile karanlık arasında gidip gelen bir dönüşüm sürecini gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Delikanlı dizisi oyuncuları ve karakterleri! Delikanlı oyuncu kadrosu

