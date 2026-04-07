Türkiye tarımının en büyük buluşmalarından biri olan Konya Tarım 2026 bugün kapılarını açıyor. TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenecek organizasyon, sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

CEMAL EMRE KURT - Tarım sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yeni sezonun yol haritasını belirleyecek fuarda tarım makinelerinden dijital çözümlere, hayvancılık ekipmanlarından sulama teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sergilenecek. Hem üretici hem de yatırımcı açısından kritik bir platform olarak öne çıkan fuarda Türkiye’nin dört bir yanından gelecek çiftçiler, yeni sezon öncesi yatırım kararlarını bu fuarda şekillendirecek.

Tarımın kalbi Konya'da atacak! Yeni nesil makineler sahaya çıkacak

YÜZBİNLERCE ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

1000 üzerinde marka ve firma ile 40’tan fazla ülkeden alım heyetinin katılacağı fuarı 250 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Uluslararası katılımın yüksek olduğu fuar, Türk tarım makineleri sektörü için önemli bir ihracat kapısı olma özelliği taşıyor. Orta Doğu, Afrika ve Balkan ülkelerinden gelen alıcılar, yerli üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek yeni iş bağlantıları kuruyor. Türkiye’nin fiyat-performans avantajı yüksek ürünleri, özellikle gelişmekte olan pazarlarda güçlü talep görüyor.

VERİMLİLİK ARAYIŞINA DESTEK VERİLECEK

Artan maliyetler karşısında verimlilik arayışının hız kazandığı tarımda, daha az girdiyle daha fazla üretim sağlayan teknolojiler çiftçinin odağında olacak fuarda bankalar ve finans kuruluşlarının sunduğu kredi ve leasing çözümleri fuar süresince aktif şekilde devreye girecek. Firmalar üreticiler için çeşitli destekler verecek.



