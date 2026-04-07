Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bölünmüş yol ağının 30 bin 51 kilometreye ulaştığını ve hedefin 38 bin kilometre olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, ayrıca otoyol ağının 4330 kilometreye ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölünmüş yol ağını 30 bin 51 kilometreye çıkardıklarını belirterek, “Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlı iken, bugün tam 77 ilimizi bu imkânla buluşturduk. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 856 kilometreye çıkardık. Sadece geçen sene 57 km tünel inşa ettik. Bugün bölünmüş yollarımızın uzunluğu ülkemizin yol ağının yüzde 44’ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83’üne hizmet sunuyor” dedi.

Bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu arttırdıkları gibi trafik kazalarındaki ölüm oranlarında da büyük düşüş sağladıklarını dile getiren Uraloğlu, şunları söyledi:

100 milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısını yüzde 81 azalttık. 6,55 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı yaklaşık 8,5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6.101 km iken şehirler arasındaki ortalama hızımız saatte 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 34 milyona yaklaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıktı. Bu, bölünmüş yollarımızın her 2 dakikadan birini tasarruf ettirdiği anlamına geliyor. Zaman ve akaryakıttan sağlanan tasarruf, her yıl toplamda 405 milyar liralık bir ekonomik fayda olarak ülkemize geri dönüyor. İnşallah yeni hedeflerimiz doğrultusunda da bölünmüş yol ağımızı önce 31 bin 250 kilometreye, ardından 38 bin kilometrenin üzerine; otoyol ağımızı ise ilk etapta 4.330 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz.

SAHİBİ TÜRK OLAN OCEAN THUNDER HÜRMÜZ’DEN GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocean Thunder isimli Türk sahipli geminin, Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek, Körfez’den çıkışını tamamladığını belirterek, “Bu geçişle birlikte, Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8’e düşmüştür” dedi. Uraloğlu, hâlihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemi ve bu gemilerde görevli 156 personelin, emniyetli şekilde intikali için çalışmalara kesintisiz devam ettiklerine işaret etti.

