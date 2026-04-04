Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 4.5G'den 5G'ye geçişte tarife değişikliği olmayacağını belirtti. Yeni projeleri de duyuran Uraloğlu, "İstanbul'da 50 km uzunluğunda Başakşehir - Nakkaş arasındaki yeni otoyol önümüzdeki yıl hizmete alınacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu sabah CNN Türk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Yürütülen projelere dair detaylar veren Uraloğlu, 4,5G'den 5G'ye geçişte kesinlikle bir zam ya da tarife değişikliği olmayacağını bildirdi.

Bakan, "BTK yılda 2 kez tavan fiyat yayınlıyor. Hiçbir operatör onun üzerine geçemez. Biz Nisan ve son baharda bunları güncelliyoruz. 4,5G'den 5G'ye geçişte kesinlikle bir zam ya da tarife değişikliği olmayacak." dedi.

"HÜRMÜZ'DE TÜRK BAYRAKLI GEMİ YOK"

Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde: "Hürmüz Boğazı'nda Türk bayraklı gemi yok. Ama savaş başladığında 15 adet Türk sahipli gemi vardı. 15 geminin 2 tanesi çıktı. Kalan 13 gemi var. 4 tanesinin çıkma talebi yok. 2 tanesi enerji gemisi, 2 tanesi bölgesel ticaret yapıyor. Geri kalan 9 gemiyi çıkarmak için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Hürmüz Boğazı petrolün yüzde 20'si, LNG'nin de yüzde 30'unu tedarik ediyor. Bu bölgedeki sıkıntı bizim tedarik zincirimizi etkilemedi ama enerji fiyatları çok ciddi yükseldi.

İSTANBUL'A 50 KM UZUNLUĞUNDA YENİ OTOYOL

İstanbul'da 50 km uzunluğunda Başakşehir - Nakkaş arasındaki otoyol önümüzdeki yıl hizmete alınacak. Ankara-Delice arasındaki otoyol, Antalya-Alanya arasında bir otoyol ve devamında Mersin'e doğru bir otoyolun yapım çalışmaları sürüyor. Kuzey Marmara'nın bittiği noktadan Çanakkale Köprüsü'ne bağlanan 130 km otoyolun yapımı devam ediyor. Kastamonu-İnebolu arasındaki çalışmalar da devam ediyor.

Nakkaş-Başakşehir önümüzdeki sene inşallah bitecek. İstanbul'un esasında tüneller çok önemli. Kilyos Tüneli inşaatı devam ediyor. Kuzey Marmara otoyoluna bağlantı sağlayacak Levazım Tüneli'ne kadar gidecek bir hat var. Kazı işlerini bitirdik, bu senenin sonuna kadar açmış olacağız. Bir felaket anında İstanbul'a giriş olarak kullanılacak bir ana arter.

Bizim hala hazırda 250 kilometre saat hızla işlettiğimiz hızlı trenlerimiz var. Bunun bir üst seviyesi 350 kilometre saate çıkabilen trenler. İstanbul ile Ankara arasına 350 km hızla giden bir hızlı tren hattı yapalım istiyoruz. Akyazı-Ankara arasında yapılması planlanan yolun yanında paralel giden yol. Yaklaşık 80 dakika sürecek bir yolculuk olacak. 344 km. Bitirilmesi yaklaşık bir 10 yılı bulur."

