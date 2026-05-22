Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hanehalkı ile reel sektörün enflasyon beklentilerindeki düşüşü grafiklerle ortaya koyup kararlılık mesajı verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından Türk ekonomisinin güçlü sermaye tamponlarıyla şoklara karşı dirençli olduğunu duyurdu.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı grafikle Mayıs 2026 dönemine ait 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerini değerlendirdi.

Grafik verilerine göre Nisan 2026'da %51,6 olan hanehalkı enflasyon beklentisi Mayıs 2026'da 2,1 puan gerileyerek %49,5'e düşerken, reel sektörün beklentisi ise 0,6 puanlık düşüşle %33,7'den %33,1'e geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi ise hafif bir artışla %23,4'ten %23,8'e yükseldi.

MAYISTA İYİLEŞME VAR

Bakan Şimşek, beklentilerdeki bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri mayısta iyileşti.

Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi.

Beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ TOPLANTISINA İLİŞKİN BAKANLIK AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı da bugün gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısına yönelik duyuru yayımladı. Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komitenin ardından Bakanlık, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara etkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.

Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır.

Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir"

