İstanbul’da Zeytinburnu, Fatih ve İkitelli ilçelerinde park halindeki motosikletleri hedef alan ve 5 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen 22 yaşındaki A.H., emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ile Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, bölgedeki güvenlik kameraları mercek altına alınarak şüphelinin kimliği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, gözaltına alınan şahsın 38 ayrı suç kaydı bulunduğu ve hırsızlık olaylarından önce sosyal medya hesabından "İstanbul'a geliyorum, icraatlere devam" notuyla bir video paylaştığı belirlendi. Şüphelinin paylaştığı videoda kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu saptandı. Emniyetteki sorgusunda hırsızlık suçlarını itiraf eden A.H., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

