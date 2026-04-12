İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz’ın Cumhurbaşkanı’nı hedef alan alçak paylaşımlarına bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı’nın TSK mensuplarıyla bir araya geldiği fotoğrafı paylaşan MSB, “Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır... Tarih iyi bilir” notu ile İsrail’e tepki gösterdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşta geçici ateşkes sonrasında da kriz yaşanmaya devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir paylaşım yapmıştı.

MSB’den Netanyahu ve Katz’a tarihi ayar! Herkesin sözü biz konuşana kadar

İSRAİL'DEN ALÇAK PAYLAŞIMLAR

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor” demişti.

ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Netahyahu’nun bu çirkin sözlerinin ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz de Cumhurbaşkanı’nı hedef alan bir paylaşım yapmıştı. Katz, paylaşımında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketlemişti.

Erdoğan'ın "klavye soytarısı" diye seslendiği Katz, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdogan, İran'dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye'de İsrail'in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor. Ne büyük bir absürtlük. Müslüman Kardeşler mensubu, Kürtleri katleden biri, Hamas'taki ortaklarına karşı kendini savunan İsrail'i soykırımla suçluyor. İsrail kendini güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edecek” ifadeleriyle çirkinleşmişti.

MSB’den Netanyahu ve Katz’a tarihi ayar! Herkesin sözü biz konuşana kadar

MSB'DEN TARİHİ AYAR

İsrail’e Milli Savunma Bakanlığı’ndan da tepki geldi. Cumhurbaşkanı’nın TSK mensuplarıyla bir araya geldiği bir fotoğrafını paylaşan MSB "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır... Tarih iyi bilir" notunu düştü.

PEŞ PEŞE TEPKİLER

Öte yandan İsrail’in bu alçak paylaşımlarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman “Katil Netanyahu ve katil Katz'ın hadsiz açıklamaları asla kabul edilemez. Yapılan tüm bu çıkışlar, onların tarih önünde ve uluslararası hukuk önünde yargılanmalarının önüne asla geçemeyecektir" tepkisini verirken; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Netanyahu ve katliam şebekesi yargılanacak. Netanyahu Pakistan'daki barış görüşmelerini sabote etmek istiyor. Cumhurbaşkanımız bu katliamcılarla mücadele ediyor. Türkiye'nin basireti İsrail'i rahatsız etti” dedi.

MSB’den Netanyahu ve Katz’a tarihi ayar! Herkesin sözü biz konuşana kadar

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise katil Netanyahu'ya tepki göstererek, "Gazze'de bir soykırım sahneleyen ve bölgedeki yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlikten dolayı Başkanımızı hedef almaya cüret ediyor. Onun adına tutuklama emirleri bulunan bir suçlu; artık arkadaşı kalmadı. Siyasi hayatta kalma stratejisi olarak bölgeyi kaosa ve çatışmaya sürüklüyor. Kimsenin ahlaki değerleri ve meşruiyeti olmadığını herkes biliyor; kimseden ders verme hakkına sahip değil. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı er ya da geç hesap verecek” mesajını verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası