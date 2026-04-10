Yolsuzluk sanığı Netanyahu'nun bitmeyen tiyatrosu: Yargılanmamak için 'güvenlik' kartını yine kalkan yaptı!
Yolsuzluk batağındaki Netanyahu, mahkemeden kaçmak için yine "güvenlik" bahanesine sığındı. Gizli gerekçeler içeren mühürlü bir zarfla duruşmaların ertelenmesini talep eden İsrail Başbakanı, yargı önünde hesap vermemek için her yolu deniyor.
- Netanyahu, Orta Doğu'daki dramatik olaylar nedeniyle en az iki hafta boyunca duruşmalarda ifade veremeyeceğini belirtti.
- Gizli diplomatik ve güvenlik gerekçelerini içeren mühürlü bir zarf mahkemeye teslim edildi.
- Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla 3 ayrı yolsuzluk dosyasında yargılanıyor.
- Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu affetmesi için İsrail Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdiği belirtildi.
- Netanyahu, yaklaşık 6 yıldır devam eden davalardan affı için Cumhurbaşkanı Herzog'a başvuruda bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki ağır yolsuzluk suçlamalarından kaçmak için bir kez daha "güvenlik" kartına sarıldı
İsrail Başbakanı, Orta Doğu’da devam eden güvenlik durumunu gerekçe göstererek yolsuzluk davasının yeniden ertelenmesi talebiyle Kudüs Bölge Mahkemesi'ne dilekçe sundu.
2 HAFTA İFADE VERMEYECEK
Dilekçede, "Son zamanlarda İsrail'de ve Orta Doğu genelinde meydana gelen dramatik olaylarla ilgili gizli diplomatik ve güvenlik gerekçelerinden dolayı, başbakan en az iki hafta boyunca duruşmalarda ifade veremeyecektir” denildi.
MÜHÜRLÜ ZARFLA MAHKEMEYE VERDİLER
Gizli gerekçelerin detaylandırıldığı mühürlü bir zarfın mahkemeye teslim edildiğine dikkat çekilen dilekçede, savcılığın cevabını sunmasının ardından hakimlerin karar vereceği aktarıldı.
3 AYRI YOLSUZLUK DAVASI VAR
ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Netanyahu'nun yolsuzluk davasına ara verilmiş, geçici ateşkesin ilan edilmesiyle duruşmalara pazar günü devam edileceği duyurulmuştu.
İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.
TRUMP AFFEDİLMESİ İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.
Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.