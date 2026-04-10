Dünyanın gözü yarın İslamabad'da İran-ABD arasında yapılacak müzakerelere ve 2 haftalık ateşkesin geleceğine çevrilmişken Donald Trump, zirve öncesi Tahran'a gözdağı verdi. Trump, "Gemileri en iyi mühimmatla, şimdiye kadar yapılmış en iyi silahlarla dolduruyoruz. Eğer bir anlaşma olmazsa, bunları kullanacağız ve çok etkili şekilde kullanacağız" sözleri ile İran'ı tehdit etti.

ABD ile İran arasında varılan 2 haftalık ateşkesin ardından müzakereler yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlıyor.

Tahran ve Washington heyetlerinin yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde İslamabad'a geldikleri ifade edildi.

Dünyada tüm dikkatler küresel ekonomiyi derinden sarsan savaşın geleceğine ve müzakerelerin sonucuna çevrildi.

Trump'tan müzakere arifesinde İran'a gözdağı: En iyi silahları doldurduk

TRUMP'TAN "ANLAŞMAZ OLMAZSA" TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin başlamasına saatler kala, ABD basınından New York Post'a yaptığı açıklamada İran'ı bir kez daha tehdit etti.

Trump, "Gemileri en iyi mühimmatla, şimdiye kadar yapılmış en iyi silahlarla dolduruyoruz. Eğer bir anlaşma olmazsa, bunları kullanacağız ve çok etkili şekilde kullanacağız" dedi.

Tahran yönetimine güvenmediğini iddia eden Trump "Doğruyu söyleyip söylemediklerini bilmediğimiz insanlarla muhatap oluyoruz" ifadelerini kullandı.

TAHRAN'A 'NÜKLEER' TEPKİSİ

Nükleer anlaşmazlığa dikkat çeken Trump "Yüzümüze karşı tüm nükleer silahları ortadan kaldırdıklarını söylüyorlar… sonra basına çıkıp “Hayır, zenginleştirme yapmak istiyoruz” diyorlar" şeklinde konuştu.

"BAŞKA KOZU YOK"

Trump, İran'ın "uluslararası su yollarını kullanarak kısa vadeli şantaj yapmaktan başka bir koza sahip olmadığını" savundu.

Trump, sosyal medya platformu hesabından, ABD ve İran arasındaki ateşkesin ardından yarın Pakistan'da yapılması planlanan müzakereler öncesi İran'a yönelik paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "İranlılar, uluslararası su yollarını kullanarak dünyadan kısa vadeli şantaj yapmaktan başka ellerinde hiçbir koz olmadığını fark etmiyor gibi görünüyorlar. Bugün hayatta kalmalarının tek nedeni, müzakere etmek." ifadesini kullandı.

Trump, başka bir paylaşımında da İran'ın "sahte haber yapan medyayla ve halkla ilişkilerle" başa çıkma konusunda, savaşma konusunda olduklarından daha iyi olduklarını savundu.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

“İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.



