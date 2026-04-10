Orta Doğu’daki jeopolitik fırtına küresel piyasaları kasıp kavururken, güvenli liman altın kısa süreli bir geri çekilmenin ardından yeniden atağa kalkmaya hazırlanıyor.

Ocak ayında ons başına 5.500 doları aşarak tüm zamanların en büyük rekoruna imza atan değerli metal, her ne kadar son dönemde yüzde 10’luk bir düzeltme yaşasa da dev finans kuruluşlarına göre bu durum sadece "fırtına öncesi sessizlik".

PİYASANIN DEVLERİ AYNI SAFTA: ROTA YUKARI Goldman Sachs ve ANZ Banking Group gibi finans dünyasının ağır topları, kısa vadeli sarsıntılara rağmen altının uzun vadeli yükseliş trendinin bozulmadığı konusunda hemfikir.

Analistlerin bu iyimser tablosu dört temel unsura dayanıyor: Merkez bankalarının altın stoklama iştahının kesilmemesi.

Fed’in faiz indirim döngüsüne girmesine yönelik güçlü beklenti.

Süregelen jeopolitik belirsizlikler

Dolar varlıklarından kaçışın hız kazanması.

HEDEF 5.800 DOLAR ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes, yayınladıkları güncel notta makroekonomik dengelerin yeniden altın lehine döneceğini vurguladı. Kurum, yıl sonuna gelindiğinde altının 5.800 dolar bandına oturarak yeni bir zirve denemesi yapacağını öngörüyor.

Bankaya göre, 2026 yılında merkez bankalarının yıllık 850 tonluk dev alımları piyasaya adeta bir beton zemin oluşturacak. ANZ’nin bu yükseliş beklentisi, mart ayı başında Goldman Sachs ve RBC Capital Markets Corporation tarafından yapılan benzer öngörüleri takip ediyor.

"KISA VADELİ RİSKLER UZUN VADELİ FIRSATLAR SUNUYOR" Goldman Sachs kanadında ise temkinli ama kararlı bir duruş hakim. Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven, özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarındaki aksaklıkların kısa vadede fiyatları baskılayabileceği uyarısında bulunuyor.

Ancak banka, Batı merkezli varlıklardan kaçışın sürmesiyle altının orta vadede 5.400 dolar seviyesindeki gücünü koruyacağını ve Fed'in yapacağı olası 50 baz puanlık indirimle fitilin yeniden ateşleneceğini belirtiyor.

