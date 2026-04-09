İsrail Başbakanı Netanyahu, kabinesine Lübnan ile doğrudan müzakerelerin başlatılmasına yönelik talimat verdiğini açıkladı. ABD basını, ateşkes talebinin Lübnan'dan geldiğini ve görüşmelerin önümüzdeki hafta ABD'de başlayacağını yazdı.

Orta Doğu’da ABD-İran ateşkesiyle başlayan 15 günlük barış umudu, Lübnan fay hattında büyük bir restleşmeye sahne oluyor.

İran kanadının "Lübnan kapsam dışı kalırsa Hürmüz’ü açmayız, ateşkes biter" çıkışına, İsrail Başbakanı Netanyahu’dan beklenmedik bir hamle geldi.

NETANYAHU MASAYI KURDU

İran 'ateşkes biter' demişti, Netanyahu masayı kurdu! Lübnan'la müzakere talimatı

Netanyahu, kabinesine Lübnan ile doğrudan müzakerelerin başlatılması için talimat verdiğini açıkladı.

Netanyahu, "Lübnan'ın İsrail ile doğrudan müzakere açılması yönündeki tekrarlanan çağrıları doğrultusunda dün kabineye en kısa sürede Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

Netanyahu, görüşmelerin Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ile Lübnan arasında barışçıl ilişkilerin tesisi üzerine yoğunlaşacağını belirtti.

MÜZAKERELER HAFTAYA BAŞLIYOR

ABD basını İsrail ve Lübnan'ın doğrudan müzakerelere başlayacağını ve görüşmelerin ABD'de olacağını yazdı. Habere göre ateşkes talebi Lübnan'dan geldi.

