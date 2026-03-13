Akademi Ödüllerinde “Savaş Üstüne Savaş” ve “Günahkârlar” arasında büyük bir rekabet yaşanması bekleniyor.

MURAT ÖZTEKİN - Dünyanın en popüler sinema ödülleri olan Oscar kapıyı çaldı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 16 Mart’ta 98. defa dağıtılacak ödüllerde her ikisi de politik olan “Savaş Üstüne Savaş” ve “Günahkârlar” filmleri arasında büyük bir rekabetin yaşanması bekleniyor.

Eski bir solcunun başına gelenleri merkeze alan ve ABD’deki aşırı sağa sert eleştiriler yönelten “Savaş Üstüne Savaş”ın “En İyi Film” mükâfatını kazanması kuvvetle muhtemel. Eserin yönetmeni Paul Thomas Anderson’ın adı da “En İyi Yönetmen” ödülünde öne çıkıyor.

Irkçılığa olduğu gibi “Kilise”ye karşı da ağır alt metinleri bulunan “Günahkârlar” ise bazı oyunculuklar ve orijinal senaryo gibi kategorilerde favori olarak sayılıyor. Filmin aktörü Michael B. Jordan’ın “En İyi Erkek Oyuncu” Oscar’ına layık görülmesine kesin gözüyle bakılıyor. Eğer “Sinners” sürpriz yapıp “En İyi Film” ödülünü alırsa, filmin yapımcılarından olan Zinzi Coogler bu kategoride heykelciği kucaklayan ilk siyahi kadın olarak tarihe geçecek.

İki film arasında rekabet nasıl neticelenirse neticelensin Akademi, Amerikan sağına sert bir mesaj vermiş olacak.

Öte yandan “En İyi Kadın Oyuncu” dalında “Hamnet” filmindeki performansıyla Jessie Buckley, bir adım önde görünüyor. Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı “F1” filmi ise ses kategorisi dışında hep geri plana düşüyor. “Avatar: Ateş ve Kül”ün adı da sadece animasyon dalında öne çıkıyor. Makyaj ve kostüm tasarımı gibi dallarda ise Netflix yapımı “Frankenstein” favori.

