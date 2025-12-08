4,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında uyarılar gelmeye devam ederken, bölgedeki stres birikiminin devam ettiği belirtildi. Deprem merkezinin MTA'nın aktif fay haritasında herhangi bir fayın üzerinde görülmemesi dikkat çekerken, “Önümüzdeki 10 yıl içinde orta büyüklükte bir deprem beklentisi göz ardı edilmemelidir” uyarısı geldi. İşte Van depremi sonrası kritik açıklamalar…

Van’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Van ve çevresindeki illerde ‘Büyük deprem’ olur mu?’ endişesi arttı. Van depremi sonrasında uzmanlardan açıklamalar peş peşe gelirken bir açıklamada Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan’dan geldi.

Bölgedeki tektonik sıkışma ve deformasyonun devam ettiğini söyleyen Alkan “Bu derinlik ve mekanizma bize bölgenin hâlâ stres biriktirdiğini, kuzey-güney yönlü sıkışmanın sürdüğünü gösteriyor. Bu nedenle önümüzdeki 10 yıl içinde orta büyüklükte bir deprem beklentisi göz ardı edilmemelidir" diyerek uyardı.

Depremin büyüklüğünün ‘küçük ölçekli’ olarak görülse de ciddi işaretler verdiğine dikkat çeken Alkan şöyle konuştu:

Bölgenin genel tektoniği incelendiğinde, kuzey-güney yönlü bir bindirme sistemi ve bölgede hâkim olan sıkışma hareketi mevcut. Ayrıca, doğudan Hoy civarından Van il merkezine kadar uzanan çok sayıda fay ve fay zonu bulunuyor. Zaman zaman orta ve orta-büyük depremler üretebilen bu fay hatlarıyla ilişkili bir aktivite olabileceği değerlendiriliyor.

Depremin gerçekleştiği konumun MTA'nın aktif fay haritasında herhangi bir fayın üzerinde görünmediğine dikkat çeken Alkan, stres birikiminin devam ettiğini hatırlattı.

Alkan, şöyle uyardı:

Depremin özellikle Tuşba ve İpekyolu'nun kuzeyinde (İskele Mahallesi civar) daha fazla hissedilmesinin nedeni ise bölgedeki göl çökelleri, kalın alüvyonlar ve yumuşak zeminlerin deprem enerjisini büyüterek yüzeye iletmesi. Bu tür jeolojik birimler, deprem dalgalarının süresinin ve şiddetinin artmasına neden oluyor.

