İsrail saldırıları sırasında Şifa Hastanesi’nin avlusuna toplu şekilde gömülen cenazeler çıkarılıyor. Sivil savunma ekipleri 98 cenazeyi mezardan çıkarırken, 55’inin kimliği hâlâ belirlenemedi. Ekipler, hastane içinde yüzlerce cenazenin daha bulunduğunu ve çalışmaların süreceğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde bulunan Şifa Hastanesi'nin avlusu, İsrail'in saldırıları döneminde adeta toplu mezarlık görevi görmüş, hayatını kaybedenler buraya defnedilmişti. Cenazeler, kimlik tespiti için mezarlardan çıkarılıyor.

55'İNİN KİMLİĞİ BELİRSİZ

Harekete geçen sivil savunma ekipleri, Şifa Hastanesi’nin avlusuna toplu şekilde defnedilen 98 kişinin cenazesini mezardan çıkardı. Sivil savunma ekipleri, çıkarılan cenazelerden 55’inin kimliğinin henüz tespit edilemediğini belirterek, söz konusu cenazelerin kimlik tespiti için ilgili kurumlara teslim edileceğini ifade etti.

Ekipler, hastanenin içinde hala çok sayıda cenaze bulunduğunu ve önümüzdeki günlerde bu cenazelerin de çıkarılacağını açıkladı.

Abluka altında defnedildiler, şimdi kimlikleri aranıyor

"400'DEN FAZLA CESET VAR"

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmoud Basal, "Şifa Hastanesi'nde İsrail saldırıları sırasında son derece zor koşullar altında gömülen 400'den fazla ceset var. Çabalarımız hayatını kaybedenlerin uygun mezarlıklarda defnedilmesini sağlayarak onların haysiyetini korumayı amaçlarken, sağlık sisteminin Gazze halkına hayati hizmetleri yeniden sunmasını da mümkün kılıyor" dedi.

Cenazeleri çıkarmak için özel ekipmanlara ihtiyaç olduğunu ancak İsrail ablukası nedeniyle bu ekipmanlara erişemediklerini belirten Basal, "Cenazeleri taşımak için özel araçlara, hastalıkların yayılmasını önlemek için ekiplerimiz için koruyucu ekipmanlara ve süreci hızlandırmak için ağır makineler gerekliydi. Ancak işgalciler, Gazze'deki Filistin halkına baskı uygulamak amacıyla bu tür ekipmanların girişini engelledi" ifadelerini kullandı.

"KIZ KARDEŞİMİ AVLUYA DEFNETTİM"

Toplu mezardan kardeşinin cenazesi çıkarılan Gazzeli Bashar Adwan, "Sivil Savunma, cesedin hastaneden resmi mezarlığa nakledileceğini bildirdikten sonra bugün kız kardeşimin cenazesini almaya geldim. Kız kardeşim yaralanmasının ardından hastaneye kaldırıldıktan 50 gün sonra hayatını kaybetti. O sırada hastanenin İsrail ordusu tarafından kuşatılmış olması nedeniyle onu mezarlığa gömemedim. Bu yüzden onu hastane avlusuna defnettim" dedi.

