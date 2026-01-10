Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB’nin olası gümrük vergisi değişikliklerinin Türkiye’nin e-İhracatını riske atmadığını ve e-İhracatçılara kapsamlı destekler sunulduğunu açıkladı.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Çin’in ticaretteki yükselişini durdurmak isteyen Avrupa Birliği (AB), 150 avro altı alışverişlerde gümrük vergisi muafiyetini 1 Temmuz 2026’dan itibaren kaldırmaya hazırlanırken, kararın yalnızca Çin’i kapsadığına dair açık bir ifade bulunmamasının, Gümrük Birliği’ndeki Türkiye’nin AB ile 8 milyar dolara ulaşan e-İhracat hacmini riske attığı iddia edilmişti.

Milletvekillerinin konuyla ilgili soru önergesini cevaplayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB’nin bu konuda aldığı nihai bir karar bulunmadığını söyledi. Bolat “AB’nin muhtemel tedbirlerinin Gümrük Birliği ilkeleri ve anlayışı ile uyumlu uygulanabilmesi başta olmak üzere AB ile ülkemiz arasında sınır ötesi e-Ticaret’te olabilecek iş birliği imkânları teknik seviyede ve üst düzeyde görüşülüyor” dedi.

Bolat, Gümrük Birliğini kuran Ortaklık Konseyi kararının temel ilkelerinden birinin “malların serbest dolaşımına” yönelik olduğunu belirterek “Ülkemiz ile AB arasında geleneksel dış ticaret işlemleri söz konusu hukuki çerçeveye uygun olarak yürütülüyor. Doğrudan tüketiciye satış olarak adlandırılabilecek B2C e-Ticaret iş modelinde de dış ticaretin basitleştirilmiş usulde ve serbest dolaşım ilkesi kapsamında gerçekleştirilmeye devam edebilmesi için AB ile ülkemiz arasında ortak bir anlayış geliştirilmesi önemli. Bakanlığımız ve Avrupa Komisyonu arasında devam eden temaslar söz konusu ortak anlayışın oluşturulabilmesine yönelik” diye konuştu.

E-İHRACATÇIYA DESTEK

e-İhracatçıları küresel ticarette güçlendirmek için destekler sunulduğunu dile getiren Bolat “e-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki destek paketi kapsamında e-İhracatçılara yurt dışında lojistik hizmeti alımlarından pazaryeri tanıtım harcamalarına kadar e-İhracat’ın hemen her aşamasında kapsamlı destekler sağlanıyor. Karar kapsamında firmalara başlıca; pazara giriş rapor desteği, dijital pazaryeri tanıtım desteği, e-İhracat tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği, yurt dışı pazar yeri entegrasyon desteği, çevrimiçi mağaza ve hedef ülke e-Ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği, pazar yeri komisyon gideri desteği sunuluyor” ifadelerini kullandı.

