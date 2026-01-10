Bakan Bolat: AB’nin Çin’e yönelik gümrük vergisi ile ilgili nihai kararı yok
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB’nin olası gümrük vergisi değişikliklerinin Türkiye’nin e-İhracatını riske atmadığını ve e-İhracatçılara kapsamlı destekler sunulduğunu açıkladı.
AB'nin 150 avro altı alışverişlerde gümrük vergisi muafiyetini kaldırma hazırlığı, Çin'i hedeflese de Türkiye'nin e-ihracatını riske atarken, Ticaret Bakanı Bolat AB'nin nihai bir kararı olmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
- AB, 150 avro altı alışverişlerde gümrük vergisi muafiyetini 1 Temmuz 2026'dan itibaren kaldırmayı planlıyor, bu durum Çin'i hedefliyor.
- Kararın, Gümrük Birliği nedeniyle Türkiye'nin AB ile e-ihracat hacmini (8 milyar dolar) riske atabileceği endişesi dile getirildi.
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB'nin bu konuda henüz nihai bir karar almadığını açıkladı.
- Türkiye ve AB arasında, muhtemel tedbirlerin Gümrük Birliği ilkeleriyle uyumu ve e-ticarette iş birliği imkanları teknik ve üst düzeyde görüşülüyor.
- Bakanlık, e-ihracatçıları desteklemek amacıyla lojistikten pazaryeri tanıtımına kadar geniş kapsamlı destekler sunmaya devam ediyor.
CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Çin’in ticaretteki yükselişini durdurmak isteyen Avrupa Birliği (AB), 150 avro altı alışverişlerde gümrük vergisi muafiyetini 1 Temmuz 2026’dan itibaren kaldırmaya hazırlanırken, kararın yalnızca Çin’i kapsadığına dair açık bir ifade bulunmamasının, Gümrük Birliği’ndeki Türkiye’nin AB ile 8 milyar dolara ulaşan e-İhracat hacmini riske attığı iddia edilmişti.
Milletvekillerinin konuyla ilgili soru önergesini cevaplayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB’nin bu konuda aldığı nihai bir karar bulunmadığını söyledi. Bolat “AB’nin muhtemel tedbirlerinin Gümrük Birliği ilkeleri ve anlayışı ile uyumlu uygulanabilmesi başta olmak üzere AB ile ülkemiz arasında sınır ötesi e-Ticaret’te olabilecek iş birliği imkânları teknik seviyede ve üst düzeyde görüşülüyor” dedi.
Bolat, Gümrük Birliğini kuran Ortaklık Konseyi kararının temel ilkelerinden birinin “malların serbest dolaşımına” yönelik olduğunu belirterek “Ülkemiz ile AB arasında geleneksel dış ticaret işlemleri söz konusu hukuki çerçeveye uygun olarak yürütülüyor. Doğrudan tüketiciye satış olarak adlandırılabilecek B2C e-Ticaret iş modelinde de dış ticaretin basitleştirilmiş usulde ve serbest dolaşım ilkesi kapsamında gerçekleştirilmeye devam edebilmesi için AB ile ülkemiz arasında ortak bir anlayış geliştirilmesi önemli. Bakanlığımız ve Avrupa Komisyonu arasında devam eden temaslar söz konusu ortak anlayışın oluşturulabilmesine yönelik” diye konuştu.
E-İHRACATÇIYA DESTEK
e-İhracatçıları küresel ticarette güçlendirmek için destekler sunulduğunu dile getiren Bolat “e-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki destek paketi kapsamında e-İhracatçılara yurt dışında lojistik hizmeti alımlarından pazaryeri tanıtım harcamalarına kadar e-İhracat’ın hemen her aşamasında kapsamlı destekler sağlanıyor. Karar kapsamında firmalara başlıca; pazara giriş rapor desteği, dijital pazaryeri tanıtım desteği, e-İhracat tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği, yurt dışı pazar yeri entegrasyon desteği, çevrimiçi mağaza ve hedef ülke e-Ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği, pazar yeri komisyon gideri desteği sunuluyor” ifadelerini kullandı.