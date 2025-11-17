E-İhracat’ta milyarlık risk! AB’nin Çin kararı Türkiye’yi harekete geçirdi
Çin’in ticaretteki yükselişini durdurmak isteyen Avrupa Birliği’nin 2026’da 150 avro altı alışverişlerde gümrük vergisi muafiyetini kaldırma hazırlığı Türkiye’yi harekete geçirdi.
AB maliye bakanları, 150 avroluk gümrük vergisi muafiyetini kaldırarak AB'ye giren mallar için vergisiz giriş hakkını sona erdirdi; bu durum, Çin kaynaklı e-İthalatı hedeflese de Gümrük Birliği anlaşması nedeniyle Türkiye için risk oluşturdu ve Ticaret Bakanlığı istisna için devreye girdi.
- AB maliye bakanları, 150 avronun altındaki mallar için gümrük vergisi muafiyetini kaldırma konusunda uzlaştı.
- Bu karar, 150 avro altı malların AB'ye vergisiz girişini sona erdiriyor.
- Düzenleme Çin e-İthalatını hedeflese de, Gümrük Birliği anlaşması olan Türkiye için risk oluşturuyor.
- Türkiye Ticaret Bakanlığı, ülkenin Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde bu karardan istisna tutulması için çalışma başlattı.
- Bakanlık, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü aracılığıyla bu konuda müzakereler yürütecek.
BERAT TEMİZ ANKARA - Avrupa Birliği ülkelerinin maliye bakanları Brüksel’de bir araya gelerek 150 avroluk gümrük vergisi muafiyetinin kaldırılması konusunda uzlaşma sağladı. Kararla, 150 avronun altındaki malların gümrük vergisi ödemeden AB’ye girme izni iptal edilmiş oldu. Ancak Çin kaynaklı e-İthalat’ı hedefleyen düzenlemenin sadece Çin’i kapsadığına dair açık ifade bulunmaması, Gümrük Birliği anlaşması bulunan Türkiye için risk oluşturdu.
Türkiye’nin 7 milyar dolar seviyelerine ulaşan e-İhracat hacminin düzenleme sebebiyle sekteye uğramaması için Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Türkiye’nin AB ile olan Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde bu karardan istisna tutulması için çalışma başlatan bakanlık, bu kapsamda Anlaşmalar Genel Müdürlüğü üzerinden müzakere yürütme kararı aldı.
TÜRKİYE ÇİN’E KARŞI TEDBİRİNİ 2024’TE ALMIŞTI
AB ülkelerine 2024 yılında 150 avronun altındaki tüm e-Ticaret gönderilerinin yüzde 91’i Çin’den gerçekleşmişti. Bu kapsamda AB’ye gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar civarında paket gönderilmişti. Öte yandan Çin tehlikesini daha önceden fark eden Türkiye, AB gibi benzer adımı 2024’te atarak tedbirini almıştı. Ağustos 2024’te gümrüksüz yurt dışı alışveriş sınırı 150 avrodan 30 avroya düşürülmüş, bu tutarın üzerinde yapılan alışverişlerin e-İthalat işlemlerine tabi tutulması kararlaştırılmıştı.