Güngören'de kargoları çalındığı iddia edilen H.K. isimli şahıs silahla dehşet saçtı. Esnaf olduğu öğrenilen H.K., tartıştığı 2 kargo çalışanını bacaklarından silahla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan esnaf aranıyor.

İstanbul'un Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında Merter'de bir esnaf 'Kargolarım çalındı' diye kavga ettiği kargo çalışanına önce eliyle vurdu ardından silahla yaraladı. Durumu gören arkadaşı ise bıçak ile kendilerini korumaya çalıştı.

İlk vurulan kargocu kaçarak bir iş yerine sığınırken, diğer kargocu ile esnaf arasında küfürlü tartışma yaşandı. Bu tartışma sonrasında arkadaşına yardıma gelen kargocu da bacağından vuruldu.

SALDIRGAN KAÇTI

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan T.D. ve D.T. ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan esnaf H.K.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası