Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin klima havalandırma peteklerine parmağı sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Nihat Danışment Mahallesi'nde bir çocuğun parmağı, otomobilin klima havalandırma peteklerine sıkıştı. Aile durumu fark ederek itfaiyeden yardım istedi.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hassas bir çalışma yürüterek çocuğun parmağını sıkıştığı yerden zarar vermeden çıkardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

