8 Aralık 2025 Pazartesi günü Isparta ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar Isparta'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde araştırmaları yapıyor.

Isparta'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde aramaları yapılıyor. Antalya, Isparta ve çevre illerde hissedilen depremin ardından son dakika deprem gelişmeleri yakından takip ediliyor.

ISPARTA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'da hissedilen bir deprem oldu. Deprem, Isparta dahil çevre illerde hissedildi. AFAD'ın açıkladığı son verilere göre depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.

DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre deprem, saat 13.31'de Antalya Serik merkezli 4.9 büyüklüğünde meydana geldi.

