TÜRKİYE’NİN MİLLİ DENİZ TOPU AVRUPA’YA DAMGA VURDU

Türk savunma şirketi MKE, TCG Akhisar’ın Romanya Deniz Kuvvetlerine satılmasıyla birlikte 76 mm’lik DENİZHAN-76 gemi topu sistemini ilk kez Avrupa’ya teslim etti.

Sistem Romanya envanterine girer girmez aktif kullanıma alındı ve böylece NATO ile AB üyesi bir devletin resmen hizmete soktuğu ilk Türk yapımı deniz topu unvanını kazandı.

TCG Akhisar’ın Romanya’ya ihracatıyla birlikte Türkiye’nin tamamen yerli imkânlarla geliştirdiği DENİZHAN-76 deniz topu ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke envanterine girdi. Türkiye savunma sanayii Avrupa pazarına hızlı bir giriş yaparken, Atina’nın uzun süredir başaramadığı modernizasyon hamlesi Ankara’dan geldi.

AVRUPA ÜLKELERİ YILLARDIR YAPAMADI; TÜRKİYE YAPTI

Deniz topu alanında Türkiye’ye yönelik örtülü ambargolar nedeniyle 2020’de yerli üretim kararı alınmıştı. MKE, dünyada yalnızca birkaç ülkenin geliştirebildiği 76 mm deniz topunu sadece 12 ayda üretip testlerden geçirdi.

Yunanistan’ın yıllardır dışa bağımlı olduğu ve kendi başaramadığı bu kritik silah sistemi, Türkiye’de tamamen milli imkânlarla ortaya çıktı ve bugün Avrupa donanmasına giren ilk Türk topu oldu.

DENİZHAN-76’NIN ETKİSİ: HIZLI, GÜÇLÜ VE ÇOK GÖREVLİ

Dakikada 80 atıma ulaşan ateş hızı ve 16 kilometrelik etkili menziliyle DENİZHAN-76; Hava savunma görevlerinde, su üstü hedeflerine karşı, kıyıya ateş destek görevlerinde etkin kullanım sağlıyor.

Düşük radar izi ve çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çeken sistem, Mavi Vatan’daki operasyonel gücün yanı sıra dost ülkelerin modernizasyon süreçlerine de katkı sunuyor.

TÜRKİYE’DEN ROMANYA’YA SAVAŞ GEMİSİ SATIŞI: BİR İLK

Geçtiğimiz günlerde MKE’nin deniz topu başarısının yanı sıra Türkiye, TCG Akhisar’ın Romanya’ya ihracatıyla ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satmış oldu.

Akhisar korvetinin Romanya’ya katılması, Karadeniz’deki deniz güvenliğini güçlendirirken Romanya’nın modernizasyon hedeflerine de stratejik destek sağladı.

127 MM MİLLİ DENİZ TOPU GELİYOR

Denizhan-76 tecrübesi, Türkiye’nin hedeflerini bir üst seviyeye taşıdı. MKE, 127 mm milli deniz topunun üretimine başladı. İlk namlu üretildi ve TCG FATİH’e entegre edilerek başarılı test atışlarından geçti.

