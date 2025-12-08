Avrupa’nın yapamadığını Türkiye yaptı! Milli deniz topu İlk kez bir NATO donanmasında
TCG Akhisar’ın Romanya’ya ihracatıyla birlikte Türkiye’nin tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği DENİZHAN-76 deniz topu ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülke envanterine girdi. Türkiye savunma sanayii Avrupa pazarına hızlı bir giriş yaparken, Atina’nın uzun süredir başaramadığı modernizasyon hamlesi Ankara’dan geldi.
- Türkiye'nin yerli DENİZHAN-76 deniz topu, TCG Akhisar'ın Romanya'ya ihracatıyla ilk kez bir NATO ve AB ülkesi (Romanya) envanterine girdi.
- DENİZHAN-76, Türkiye'nin deniz topu alanındaki ambargolara karşı 12 ayda tamamen milli imkanlarla geliştirdiği bir sistem.
TÜRKİYE’NİN MİLLİ DENİZ TOPU AVRUPA’YA DAMGA VURDU
Türk savunma şirketi MKE, TCG Akhisar’ın Romanya Deniz Kuvvetlerine satılmasıyla birlikte 76 mm’lik DENİZHAN-76 gemi topu sistemini ilk kez Avrupa’ya teslim etti.
Sistem Romanya envanterine girer girmez aktif kullanıma alındı ve böylece NATO ile AB üyesi bir devletin resmen hizmete soktuğu ilk Türk yapımı deniz topu unvanını kazandı.
AVRUPA ÜLKELERİ YILLARDIR YAPAMADI; TÜRKİYE YAPTI
Deniz topu alanında Türkiye’ye yönelik örtülü ambargolar nedeniyle 2020’de yerli üretim kararı alınmıştı. MKE, dünyada yalnızca birkaç ülkenin geliştirebildiği 76 mm deniz topunu sadece 12 ayda üretip testlerden geçirdi.
Yunanistan’ın yıllardır dışa bağımlı olduğu ve kendi başaramadığı bu kritik silah sistemi, Türkiye’de tamamen milli imkânlarla ortaya çıktı ve bugün Avrupa donanmasına giren ilk Türk topu oldu.
DENİZHAN-76’NIN ETKİSİ: HIZLI, GÜÇLÜ VE ÇOK GÖREVLİ
Düşük radar izi ve çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çeken sistem, Mavi Vatan’daki operasyonel gücün yanı sıra dost ülkelerin modernizasyon süreçlerine de katkı sunuyor.
TÜRKİYE’DEN ROMANYA’YA SAVAŞ GEMİSİ SATIŞI: BİR İLK
Geçtiğimiz günlerde MKE’nin deniz topu başarısının yanı sıra Türkiye, TCG Akhisar’ın Romanya’ya ihracatıyla ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satmış oldu.
Akhisar korvetinin Romanya’ya katılması, Karadeniz’deki deniz güvenliğini güçlendirirken Romanya’nın modernizasyon hedeflerine de stratejik destek sağladı.
127 MM MİLLİ DENİZ TOPU GELİYOR
Denizhan-76 tecrübesi, Türkiye’nin hedeflerini bir üst seviyeye taşıdı. MKE, 127 mm milli deniz topunun üretimine başladı. İlk namlu üretildi ve TCG FATİH’e entegre edilerek başarılı test atışlarından geçti.