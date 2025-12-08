Kaydet

Elazığ Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yoğun trafikte makas atarak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücünün tehlikeli manevraları trafikte korku dolu anlara neden oldu. Bir süre bu şekilde ilerledikten sonra gözden kaybolan aracın o anları, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası