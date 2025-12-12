Bursa'da 20 yaşındaki hukuk öğrencisi E.A., sahte TOKİ sitesiyle vatandaşları 1 milyon lira dolandırıp mağdurlarla dalga geçti. E.A.'nın mağdurlara "Uykum geldi, gidin polise şikâyet edin" dediği ortaya çıkarken, 10 günlük takip sonrası harekete geçildi. Gözaltına alınan E.A.'nın dolandırıcılığı ile ilgili 53 kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Bursa'da hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan E.A., internet üzerinden sahte bir TOKİ başvuru sitesi yaptı. Ev sahibi olacağını düşünen çok sayıda vatandaş, başvurularının geçersiz olduğunu anlayınca sitede verilen numarayı aradı. E.A., mağdurları bu defa da "Başvurunuz askıya alındı, açıklama yapmadığınız için yeniden ödeme gerekiyor" diyerek ikinci defa dolandırdı. Dolandırıldığını fark eden vatandaşlar tekrar aradığında ise genç kadının, "Gidin polise şikâyet edin, benim uykum geldi, uyku saatim" diyerek telefonu kapattığı tespit edildi.

Hukuk öğrencisinden akılalmaz vurgun! Sahte TOKİ sitesiyle 1 milyonluk dolandırıcılık yaptı, mağdurlara 'Uykum geldi' dedi

GÖZALTINA ALINDI

Şikâyetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Telegram üzerinden oluşturduğu link aracılığıyla mağdurlara ulaştığını belirledi. Yaklaşık 10 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla E.A. gözaltına alındı. Şüphelinin, bir arkadaşıyla yaptığı konuşmada "Onlar ev almak için başvuru yapıyor, biz onların parasıyla ev sahibi olacağız" dediği tespit edildi.

53 MAĞDUR BAŞVURDU

Emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A.'nın bağlantılı olduğu kişilerin de soruşturulduğu öğrenildi. Olayla ilgili şu ana kadar 53 kişinin resmi müracaatta bulunduğu bildirilirken, bugüne kadar başvurmayan mağdurların da siber polisine başvurması istendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası