Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Lodos sebebi ile balıkçılar denize açılamadı.

Meteoroloji uyarıda bulunmuştu, Marmara'da lodos etkili oldu. Tekirdağ'da deniz ulaşımı kuvvetli rüzgar sebebi ile olumsuz etkilendi.

8 ŞİLEP DEMİR ATTI

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

BALIKÇILAR MOLA VERDİ

Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun kuvvetli estiğini, balıkçıların rüzgarın etkisini kaybetmesini beklediğini belirtti.

2 GÜN DAHA SÜRECEK

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.

