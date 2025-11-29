Fenerbahçe maçı öncesinde takım arkadaşlarına bir konuşma yapan Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı “Her sene Kadıköy’e gidip, yeniyoruz. Yine öyle olacak” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Şampiyonlar Ligi’nde evinde Union SG’den beklemediği bir yenilgi alan Galatasaray, gözünü derbiye çevirdi. Sakat birçok oyuncunun derbiye yetişecek olması Kemerburgaz’da moralleri yükseltirken, kaptan Mauro İcardi, dünkü idman öncesinde takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin en iyi takımı olduklarını belirten Arjantinli yıldız “Yıllardır Kadıköy’e gidiyoruz, yenip geri geliyoruz. Her zamanki rutinimiz bu. Yine öyle olacak. Fenerbahçe derbisi bizim için yeni bir meydan okuma maçı. Kadıköy’e lider gidip, lider olarak döneceğiz” ifadelerini kullandı.

SIRADAN BİR MAÇ!

Oyuncuların derbi için son derece motive durumda olması teknik direktör Okan Buruk’un da yüzünü güldürdü. Sakatlık oyuncular Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün’ün durumların yakından takip eden Buruk, sağlık ekibinden gelen olumlu haberler sonrasında rahatladı. Buruk’un üç oyuncuyu da ilk on birde sahaya sürmesi bekleniyor. Diğer yandan Galatasaray yönetimi ise ‘Sıradan bir maç’ havasını bozmamak için derbiye özel prim belirlemedi. Sarı kırmızılı yönetim, özellikle Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax maçlarından önce takıma özel prim vadinde bulunmuştu.

PODOLSKİ: SANE’YE ZAMAN VERİN

Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski, Libre Sports kanalına verdiği röportajda Leroy Sane’ye sahip çıktı. Podolski “Birçok insanın eleştirdiğini biliyorum ama Sane’ye zaman verin. Kalitesi var. Çalışması ve savaşması lazım. Ayrıca iki aylık sözleşme imzalamadı. Uzun yılları kapsayan sözleşmesi var. Onu motive etmeye devam edelim” dedi.

BU DEFA SAĞ BEKE

Sallai’nin cezalı olması, Singo’nun da sakatlığı nedeniyle sağ bek bölgesinde sıkıntı yaşayan Okan Buruk, bu mevki için Kaan Ayhan’dan gelecek haberi bekliyor. Sakatlığı bulunan Kaan’ın derbiye yetiştirilmesi hâlinde bu oyuncuya forma verecek olan Buruk, aksi durumda takımın jokeri Barış Alper Yılmaz’ı sağ bekte kullanacak.

Editör:ALİ NACİ KÜÇÜK

