Tokat'ta Danişmendli hükümdarı Gümüştekin'in adını taşıyan en eski Türk kitabelerinden Cin Camii kitabesi çalındıktan 23 yıl sonra bulundu. Eser, devlet korumasına alındı.

Niksar ilçesinde Danişmendli Beyliği dönemine ait olan ve Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu'ya gelen Türklerden kalma en önemli tarihi eserler arasında gösterilen Cin Camii kitabesi, çalındıktan 23 yıl sonra bulundu. 13 Mart 2002'de çalınan ve uzun yıllar kayıp olan kitabe, Tokat Valiliği koordinesinde Niksar Kaymakamlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi.

Anadolu Türk tarihinin en eski kitabesi, çalındıktan 23 yıl sonra bulundu

GÜMÜŞTEKİN'İN ADININ GEÇTİĞİ İLK VE TEK KİTABE

Danişmendli hükümdarlarından Gümüştekin'in adının geçtiği bilinen ilk ve tek kitabe olması nedeniyle büyük tarihi değer taşıyan eser, gerekli incelemelerin ardından devlet korumasına alındı.

"FOTOĞRAFLARI VARDI, KENDİSİ 23 YILDIR KAYIPTI"

Üzerinde "Bu mübarek mescidin yapılmasını, Gümüştekin oğlu Melik Salar Aydoğdu, Allah'ın rızasını kazanmak için şanı yüce olan Allah'ın sayesinde H. 555/M. 1160 senesinde emretmiştir" ifadesi yazılı olan kitabe hakkında bilgiler veren şehir tarihi araştırmacısı ve yazar Dr. Danışmend Hüseyin Şahin şunları söyledi:

Danişmendli dönemine tarihlenen kitabe, Malazgirt'ten sonra Anadolu'ya gelmiş Türklerin yapmış olduğu eserlerden kalma en eski Türk kitabesidir. Niksar Erken Dönem Türk Mirası ve Danışmendli başkenti adı altında UNESCO geçici miras listesindedir. Onun için Danişmendli kültür mirasının en yoğun yaşandığı ve en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesidir. Bu nedenle Danişmendliler'den kalma ve o dönemin tarihine ışık tutacak çok kıymetli bir kitabedir. Bu kitabe hem Anadolu Türk tarihi açısından hem Danişmendli tarihi açısından çok önemli bir yere konumlanmaktadır. Kitabe 2002 yılında çalınmıştı. Cin Cami dediğimiz küçük bir mescidin kitabesiydi. 1160 tarihinde Gümüştekin oğlu Melik Salar Aydoğdu tarafından yaptırıldığını bildiğimiz, fotoğrafları elimizde olan ama kendisini 2002 yılından beri aradığımız kitabe güvenlik güçlerimizin özellikle Tokat Jandarma teşkilatımızın gayretleriyle açığa çıkartılmış ve teslim alınmıştır. Bu nedenle bu kitabenin Türk tarihi açısından öneminden bahisle başta Tokat Valimiz Abdullah Köklü'ye gayretleri nedeniyle kıymetli kaymakamımız Kadir Perçi'ye ve il Jandarma teşkilatının kıymetli mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

