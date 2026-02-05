Forbes verilerine göre servetini 2024’ten bu yana dört katına çıkaran Elon Musk, Tesla hisselerindeki yükseliş, rekor prim paketi ve SpaceX’in olası halka arzıyla “dünyanın ilk trilyoneri” olma yolunda hızlandı. Analistler, Musk’ın servetinin 2033 beklenmeden 1 trilyon doları aşabileceğini, yapay zeka ve otonom sürüş yatırımlarının bu süreci daha da öne çektiğini belirtiyor.

Elon Musk'ın şahsi serveti SpaceX ve xAI şirketlerinin birleşme kararı sonrası 852,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

DÜNYANIN İLK TRİLYONERİ OLACAK

Forbes verilerine göre 2024 yılından bu yana servetini dörde katlayan Musk, bu ivmeyle devam etmesi halinde 2033 yılı için yapılan "dünyanın ilk trilyoneri" olma tahminlerini çok daha erkene çekebilir.

Techtimes'te yer alan habere göre; Musk'ın servetindeki bu devasa artışın arkasında birkaç temel faktör bulunuyor. Tesla hisselerinin son altı ayda yüzde 39,4 değer kazanması, Musk'ın servetine her 2,43 dolarlık artışta 1 milyar dolar daha ekliyor.

Ayrıca, Delaware Yüksek Mahkemesi'nin 55 milyar dolarlık prim paketini onaylaması ve Tesla hissedarlarının trilyon dolarlık yeni ödeme planına verdiği destek, bu yükselişi perçinliyor.

SPACEX HALKA ARZ EDİLECEK

Piyasa analistleri, SpaceX ve xAI birleşmesinin ardından roket şirketinin değerinin 1 trilyon dolara, xAI’ın ise 250 milyar dolara ulaştığını belirtiyor.

2026 yılının ortalarında gerçekleşmesi planlanan ve 50 milyar dolar kaynak oluşturmayı hedefleyen SpaceX halka arzı gerçekleşirse, şirketin toplam değerinin 1,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

Bu tarihi adımın, Musk'ın servetini doğrudan 1 trilyon dolar sınırının üzerine taşıyacağı öngörülüyor.

"PARA BİRİKTİRMEYE GEREK YOK"

Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı tartışmalı açıklamada, yapay zekanın yoksulluğu ortadan kaldıracağını ve evrensel bir yüksek gelir sağlayacağını iddia ederek insanların para biriktirmesine gerek kalmayacağını savundu.

Servetini lüks bir yaşam için değil, Tesla ve SpaceX gibi girişimler üzerindeki kontrolünü korumak için istediğini belirten Musk, yapay zekayı insanlığın çok gezegenli geleceği için finansal bir yakıt olarak görüyor.

