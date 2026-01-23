ABD’li milyarder Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin, milyarder Elon Musk’ın Starlink ağına rakip küresel uydu internet ağı kuruyor.

Yapılan açıklamada “TeraWave” adı verilen ağı oluşturmak maksadıyla ilk etapta 5 bin 408 uydunun uzaya gönderileceği belirtildi.

Alçak ve orta yörüngede olacak uydularla, saniyede 6 terabit’e (Tbps) kadar indirme ve yükleme hızı sunulacağı bilgisi verilirken, TeraWave uyduları 2027’nin Ekim ayında fırlatılacak. Yüksek hızlı bu uydu ağı, yapay zekâ veri merkezlerine, iş yerlerine ve hükûmetlere blok hizmet sağlamayı hedefliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası