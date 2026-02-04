ABD’li milyarder Elon Musk, tek bir imzayla servet tarihinde eşi görülmemiş bir rekora imza attı. SpaceX’in yapay zeka şirketi xAI’yi satın almasının ardından Musk’ın serveti 800 milyar dolar sınırını aşarak onu bu eşiği geçen ilk insan yaptı.

ABD’li milyarder Elon Musk, roket üreticisi SpaceX’in yapay zeka ve sosyal medya şirketi xAI’yi satın almasının ardından 800 milyar dolar sınırını aşan ilk kişi oldu.

Forbes hesaplamalarına göre anlaşma, Musk’ın servetini tek hamlede 84 milyar dolar artırdı.

TOPLAM DEĞERİ

Forbes, birleşik şirketin değerini 1,25 trilyon dolar olarak hesapladı. Bu tabloyla birlikte Musk’ın toplam serveti 852 milyar dolara çıktı. Böylece Musk, küresel servet tarihinde yeni bir eşik açtı.

Anlaşma öncesinde Musk, Aralık ayında yapılan ve SpaceX’i 800 milyar dolar değerinde gösteren ihale sürecine göre şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 42’sine sahipti. xAI tarafında ise bu ayın başlarında tamamlanan ve şirketi 250 milyar dolar değerine taşıyan özel fon turu sonrası hisselerin yaklaşık yüzde 49’u Musk’ın elindeydi.

BİRLEŞME SONRASI DEV DEĞERLEME

Birleşme sonrasında SpaceX’in değeri 1 trilyon dolar, xAI’nin değeri 250 milyar dolar seviyesine taşındı. Forbes, Musk’ın birleşik yapının 542 milyar dolar değerindeki hisselerinin yaklaşık yüzde 43’ünü elinde tuttuğunu hesapladı.

DEV OPSİYON PAKETİ

Musk’ın portföyünde Tesla da büyük yer tutuyor. Musk, Tesla’nın yaklaşık 178 milyar dolar değerindeki hisselerinin yüzde 12’sine sahip. Buna ek olarak 124 milyar dolar değerinde Tesla hisse senedi opsiyonları bulunuyor. Kasım ayında Tesla hissedarları tarafından onaylanan rekor ücret paketi ise bu hesaba dahil edilmedi. Bu paketin hedefleri gerçekleşirse Musk’a 1 trilyon dolarlık ek hisse kazandırma potansiyeli bulunuyor.

XAI VE X DAHA ÖNCE DE BİRLEŞMİŞTİ

Bu birleşme, Musk’ın şirketleri arasında bir yıl içinde gerçekleşen ikinci büyük hamle oldu. Geçen mart ayında Musk, yapay zeka şirketi xAI ile sosyal medya platformu X’i birleştirmişti. O anlaşmada xAI 80 milyar dolar, X ise 33 milyar dolar değerlemesiyle dikkat çekmişti. Bu şirketlerin tamamı, yıl sonuna doğru halka arz edilmesi beklenen SpaceX çatısı altında toplandı.

DÖRT AYDA DÖRT TARİHİ EŞİK

Musk, yalnızca dört ay içinde dört büyük servet eşiğini geride bıraktı. Ekim ayında 500 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aralık ortasında SpaceX değerlemesinin 800 milyar dolara çıkmasıyla 600 milyar dolar sınırı aşıldı. Ardından Delaware Yüksek Mahkemesi’nin Tesla opsiyonlarıyla ilgili kararı sonrası 700 milyar dolar seviyesi geride kaldı. Son birleşmeyle birlikte 800 milyar dolar eşiği de tarihe karıştı.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ İLE DEV FARK

Musk, şu anda yaklaşık 281 milyar dolarlık serveti bulunan Google kurucusu Larry Page’in 578 milyar dolar önünde yer alıyor.

