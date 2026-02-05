Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Kıran kırana geçen mücadele sonrası kazanan takım netleşirken, ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. İşte, 4 Şubat 2026 tarihli Survivor bölümünden detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda rekabet her geçen gün artıyor. 4 Şubat Çarşamba akşamı oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, hem parkurdaki performanslar hem de konseyde yaşananlar nedeniyle izleyicilerin dikkatini çekti.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler Takımı, eleme adayı belirlemek üzere ada konseyinde oy kullandı. Zorlu mücadelenin ardından yapılan oylamada, ismi en fazla yazılan yarışmacı Can Berkay oldu. Böylece Can Berkay, haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya girdi.

Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Şubat Survivor 2026 dokunulmazlığı kazanan takım!

4 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

4 Şubat 2026 tarihinde oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı, parkurda bir kez daha karşı karşıya geldi. Hız, denge ve atışların ön planda olduğu oyunda iki takım da galibiyet için büyük mücadele verdi.

Nefes kesen karşılaşma sonunda dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı. Bu sonuçla Gönüllüler, haftada ikinci kez dokunulmazlığı alarak skoru 2-0’a taşıdı ve eleme potasına yarışmacı göndermedi.

Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Şubat Survivor 2026 dokunulmazlığı kazanan takım!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de 4 Şubat itibarıyla haftanın eleme adayları şu şekilde oluştu:

1. eleme adayı: Doğuş

2. eleme adayı: Can Berkay

Haftanın kalan dokunulmazlık oyunları sonrası eleme potasına girecek diğer isimler de netleşecek. Erkek yarışmacılar arasından bir ismin adaya veda edeceği haftada, rekabetin ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası