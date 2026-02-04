Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesen anlara sahne oldu. Parkurda yaşanan kıran kırana mücadele sonrası kaybeden takım ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirledi. İşte, 3 Şubat 2026 Salı günü yayınlanan son bölümde yaşananlar ve eleme potasındaki isim...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 sezonunda rekabet her geçen gün artıyor. 3 Şubat Salı akşamı ekrana gelen son bölümde takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için tüm güçlerini ortaya koydu. Mücadele sonunda kazanan takım netleşirken, kaybeden takımda eleme potasına giden ilk isim ada konseyinde belli oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da 3 Şubat Salı akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda parkurda tempo bir an olsun düşmedi. Güç, denge ve atışların ön planda olduğu oyunda her iki takım da skor üstünlüğü sağlamak için büyük mücadele verdi. Yarışmacıların zaman zaman zorlandığı parkurda heyecan doruğa çıktı.

Kıran kırana geçen karşılaşma sonunda dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı. Bu sonuçla birlikte mavi takım haftaya avantajlı bir başlangıç yaparken, Ünlüler Takımı ise ada konseyinde bir isim yazararak eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu (3 Şubat 2026)

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler Takımı’nda yarışmacılar ada konseyinde oylarını kullandı. Konseyde yapılan oylama sonrası en fazla ismi yazılan yarışmacı, haftanın ilk eleme adayı olarak potaya girdi. Konsey sırasında yaşanan gerginlikler ve açıklamalar da ekran başındakilerin dikkatini çekti.

Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu (3 Şubat 2026)

Oylama sonucunda Doğuş, Survivor 2026’da haftanın 1. eleme adayı oldu. Böylece eleme potasının ilk ismi netleşirken, gözler hafta boyunca oynanacak diğer dokunulmazlık oyunlarına çevrildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası