İngiltere’de Rum lobisi harekete geçti! KKTC’yi ziyaret eden İngiliz milletvekiline pusu kurdular

Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçisi ve Manchester Rusholme Milletvekili Afzal Khan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirdiği resmi temasların ardından İngiltere’deki Rum lobisi ve bazı İngiliz siyasetçiler tarafından hedef alındı.

Khan, Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü, çeşitli temaslarda bulundu ve resmi programlara katıldı.

"ZİYARET BÜYÜK DEĞER TAŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde Khan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk ordusunun varlığı sayesinde 51 yıldır barış ve güvenlik içinde. İki devletli çözüm vizyonumuzdan asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

RUM LOBİSİNDEN SERT TEPKİ

İngiltere’deki Rum lobisi, ziyareti “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirerek İngiliz hükümetine mektup gönderdi.

Rum kesiminin KKTC’ye yönelik izolasyon politikasının devamı niteliğindeki mektup İngiliz medyasında geniş yer buldu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Khan’ın ziyaretinin kişisel olduğunu, hükümetin önceden bilgilendirilmediğini ve Birleşik Krallık’ın Kıbrıs konusundaki resmi politikasında değişiklik olmadığını açıkladı.

DİREKT UÇUŞ ÇAĞRISI GÜNDEMDE

Khan’ın ziyareti, İngiltere Parlamentosu’nda 54 milletvekilinin imzaladığı “KKTC’ye direkt uçuş” çağrısının ardından geldi. Mektupta, “İngiltere, Kosova ve Tayvan’a uçuş izni veriyorsa, KKTC’ye neden vermesin?” ifadeleri yer aldı.