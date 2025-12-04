Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi heyeti, 14 yıl aranın ardından ilk kez Suriye'ye resmi bir ziyaret düzenledi. Çin, ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 15 üye ülkenin temsilcilerinden oluşan heyet, başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından Halk Sarayı'nda kabul edildi. Görüşmede Şara'ya Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bazı kabine üyeleri eşlik etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) heyeti, 14 yıl aradan sonra Suriye’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

ARALARINDA ÇİNLİ, ABD'Lİ, RUS, İNGİLİZ VE FRANSIZ TEMSİLCİLER VAR

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BMGK üyesi Çin, ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 15 ülkenin temsilcilerinden oluşan heyeti başkent Şam’daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BMGK heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

14 YIL SONRA BİR İLK

BMGK heyeti, 14 yıl aradan sonra ilk kez toplu şekilde Suriye’ye ziyarette bulunurken, Cumhurbaşkanı Şara’ya Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı kabine üyeleri eşlik etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BMGK heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası