Kilis'te bir dönercinin 35 TL'ye tavuk dürüm satması gündem oldu. Yaptığı dürümün maliyetini açıklayan esnaf, kazandığını belirterek "Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz" dedi.

Kilis'te döner dükkanı bulunan Ali Karabalık, enflasyona resmen meydan okuyor. 35 TL'ye dürüm satan esnaf, her dürümden 10 lira kar ettiğini açıkladı. "Fiyatımız sadece 35 lira" diyen esnaf, "Kurtarıyor. Kurtarmasa neden satalım ki." ifadelerini kullandı.

DÜRÜMÜN MALİYETİ 25 LİRA

Yaptığı dürümün maliyetini açıklayan esnaf, "Tavuğun kilosu 120 lira. Bugün 100 gram pişmiş tavuk koysan içine 12 lira tavuk eder. 5 lirada bunun ekmeği. 3 lirada salatası olsun. 5 lirada dükkan kirası. Toplam 25 lira." ifadelerini kullandı.

"AZA KANAAT ETMEYEN ÇOĞU BULAMAZ"

Esnaf sözlerini şöyle sürdürdü: "2 bin lira kazan. Bugün iyi para. Karnını doyurursun. Ben Kilis'in gözde yerindeyim. Kirası da ucuz değil. Ben 35 liraya kazanıyorsam. Diğer arkadaşların da uyguna vermesi lazım. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz."

