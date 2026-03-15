Çin’de 'Wang Zha Abla' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Wang Yefei, canlı yayın sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. 39 yaşındaki kadının başını ve boynunu tutarak yardım istediği anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan Yefei’nin beyin sapı kanaması geçirdiği belirlendi.

Sosyal medyada 'Wang Zha Abla' olarak tanınan 39 yaşındaki içerik üreticisi, 9 Mart sabahı yaptığı yayın sırasında aniden rahatsızlandı. Başının ve boynunun ağrıdığını söyleyen Yefei’nin panik içinde yardım istediği anlar canlı yayına yansıdı.

Binlerce kişi izliyordu: Ünlü fenomen canlı yayında beyin kanaması geçirdi

'DAYANAMIYORUM' DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Yerel basında yer alan haberlere göre yaklaşık 130 bin takipçisi bulunan fenomen, yayında “Neler oluyor? Bu gerçekten berbat. Of… Bu çok kötü hissettiriyor. Acele edin. Bacaklarım güçsüz. Ben canlı yayındayım, acele edin, benim için 120’yi arayın. Dayanamıyorum, düşmek üzereyim.” sözleriyle yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri genç kadını hastaneye kaldırırken, Yefei’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Yerel medya kuruluşu Jimu News, Yefei’nin beyin sapı kanaması nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Yefei'nin yakın çevresi, fenomenin son dönemde yoğun çalışma temposu nedeniyle yeterince dinlenemediğini belirtti. Yakın bir arkadaşı, her gece yalnızca 4 ila 5 saat uyuduğunu ve satış ile kargo süreçleri dahil canlı yayın işinin tüm detaylarını tek başına yürüttüğünü ifade etti. Yefei'nin ayrıca birkaç hafta önce başlayan şiddetli baş ağrılarını kontrol altına almak için sık sık ağrı kesici kullandığı da öne sürüldü.

Dört yaşında bir kız çocuğu annesi olan Wang Yefei'nin ani ölümü sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kadının takipçilerinden yakınlarına taziye mesajı yağdı.

