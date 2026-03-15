İstanbul Fatih'te iddiaya göre ağzı, elleri ve ayakları bantlanan bir kişi, akranları tarafından darp edildi. Darp anları kameraya alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi olmak üzere 7 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Fatih'te dün, iddiaya göre ağzı, elleri ve ayaklarını bağladıkları kişiyi darp eden kişiler, bu olaya ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'da kan donduran akran zorbalığı: Elleri ve ayaklarını bağladıkları çocuğa dehşeti yaşattılar!

7 KİŞİ YAKALANDI

Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Darp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi olmak üzere 7 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

