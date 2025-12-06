Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi"ne tebrik telgrafı gönderdi. Erdoğan, "Bizler, insanların kalplerini, zihinlerini boş bırakırsak orayı her türlü kötü alışkanlık, bağımlılık işgal eder. Evlatlarımızın, toplumumuzun kafalarıyla birlikte kalplerini de beslemeliyiz ve mutmain etmeliyiz. Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi"ne gönderdiği tebrik telgrafında, bağımlılıkla mücadelede insanların kalplerini ve zihinlerini beslemenin, sivil toplumun bu alandaki sürdürülebilir ve veriye dayalı çalışmalarının önemini vurguladı.
- "Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi" Grand Ankara Hotel'de düzenlendi.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik telgrafı gönderdi.
- Erdoğan, telgrafında insanların kalplerini ve zihinlerini boş bırakmamanın, kötü alışkanlık ve bağımlılıkla mücadelede kritik olduğunu belirtti.
- Zirvenin temel amacı, "Hayat boşluk kabul etmez" ilkesiyle sivil inisiyatifleri birleştirerek bağımlılıkla mücadelede sürdürülebilir ve veriye dayalı bir sivil toplum gücü oluşturmaktır.
- Zirvenin hedefleri arasında sivil toplumun kapasitesini artırmak, aileleri merkeze almak ve bağımlılıkla mücadeledeki boşlukları doldurmak yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Grand Ankara Hotel'de düzenlenen "Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi"nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik telgrafı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik telgrafında şu ifadelere yer verdi:
"Bizler, insanların kalplerini, zihinlerini boş bırakırsak orayı her türlü kötü alışkanlık, bağımlılık işgal eder. Evlatlarımızın, toplumumuzun, kafalarıyla birlikte kalplerini de beslemeliyiz ve mutmain etmeliyiz. Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız. 'Hayat boşluk kabul etmez' şiarıyla sivil inisiyatifleri birleştirerek, önleme, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinde sürdürülebilir ve veriye dayalı bir sivil toplum gücü oluşturmayı amaçlayan çalışmalarınız takdire değerdir. Zirvenin, bağımlılıkla mücadelede sivil toplumun kapasitesini artıran, aileleri merkeze alan ve boşlukları dolduran somut bir başlangıç noktası olma hedefi önemlidir.
Programın düzenlemesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."